В Греции заинтересовались присоединением к "Турецкому потоку"

"В сфере энергетики Греция заинтересована в "Турецком потоке", это стало ясно во время последних обсуждений и из официальных выступлений. Например, этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Янниса Драгасакиса с послом России в Афинах Андреем Масловым в начале ноября", - сообщил РИА Новости со ссылкой на источник в Афинах, знакомый с ходом подготовки визита.

Кроме того, ранее сам Ципрас на Салоникском саммите глав балканских государств заявил, что изучается возможность отвода ветки от магистрального газопровода East-Med (совместный проект Греции, Израиля, Италии и Кипра) на Балканы.

"Мы продвигаем в Брюсселе значительные перспективы расширения газопровода "Турецкий поток" на Грецию",- цитировал ТАСС слова Ципраса.

Газопровод "Турецкий поток", пролегающий по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет завершен к концу следующего года. Первая нитка будет предназначена для Турции, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для второй нитки "Газпром" рассматривает два варианта пути - через Грецию в Южную Италию или через Болгарию в Сербию и Венгрию.