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21.11.2018 10:04
Рубрика: Экономика

В Греции заинтересовались присоединением к "Турецкому потоку"

Текст: Екатерина Ясакова
В ходе своего визита в Москву 7 декабря премьер-министр Греции Алексис Ципрас обсудит продление "газопровода "Турецкий поток до территории своей страны с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"В сфере энергетики Греция заинтересована в "Турецком потоке", это стало ясно во время последних обсуждений и из официальных выступлений. Например, этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Янниса Драгасакиса с послом России в Афинах Андреем Масловым в начале ноября", - сообщил РИА Новости со ссылкой на источник в Афинах, знакомый с ходом подготовки визита.

Кроме того, ранее сам Ципрас на Салоникском саммите глав балканских государств заявил, что изучается возможность отвода ветки от магистрального газопровода East-Med (совместный проект Греции, Израиля, Италии и Кипра) на Балканы.

Фото: depositphotos.com
Вторую нитку "Турецкого потока" запустят к концу 2019 года

"Мы продвигаем в Брюсселе значительные перспективы расширения газопровода "Турецкий поток" на Грецию",- цитировал ТАСС слова Ципраса.

Газопровод "Турецкий поток", пролегающий по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет завершен к концу следующего года. Первая нитка будет предназначена для Турции, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для второй нитки "Газпром" рассматривает два варианта пути - через Грецию в Южную Италию или через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Греция Газопровод "Турецкий поток"
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