В Кремле не исключили встречи Путина с саудовским принцем

Ситуация на рынке нефти может стать одной из тем беседы президента России и наследного принца Саудовской Аравии, которая состоятся на полях "двадцатки" в Аргентине. Напомним, что саммит пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

"Этого нельзя исключать. Я не знаю, что будет обсуждаться, хотя, безусловно, нельзя исключать такого обмена мнениями", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очевидно, они вдвоем будут на этом саммите, поэтому так или иначе у них будет возможность пообщаться на полях", - заметил представитель Кремля.

Когда один из журналистов спросил, не беспокоит ли Россию то, что цена на нефть опустилась ниже 65 долларов за баррель, и не пора ли сокращать добычу, пресс-секретарь президента сказал: "Очень хитрый вопрос задаете, на который вам прямо никто не ответит".

"Цена на нефть - это волатильная субстанция и за этой волатильностью все внимательно наблюдают: и страны-экспортеры, и страны-потребители", - пояснил Песков. "Мы внимательно наблюдаем", - заключил он.