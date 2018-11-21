В Кремле оценили итоги выборов главы Интерпола

Оснований ставить под сомнение итоги выборов главы Интерпола нет, но проходили они в атмосфере давления и вмешательства, считают в Кремле.

"Выборы есть выборы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В данном случае победил кандидат из Южной Кореи", - констатировал он.

Новым главой международной полиции стал Ким Чон Ян, который был и.о. руководителя этой организации с октября. С ним соперничал Александр Прокопчук, вице-президент Интерпола.

"Мы сожалеем, что не наш кандидат победил, но нет никаких оснований не соглашаться с результатами выборов", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли считать, что выбор не российского кандидата был политически мотивирован.

"Если абстрагироваться от этой ситуации и вспомнить недавние заявления различных столиц, то можно, конечно, говорить о том, что выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства", - продолжил пресс-секретарь главы государства. "Выборы были сложные, но они уже состоялись", - заключил Песков.

Также ранее сегодня в беседе с журналистами на эту тему представитель Кремля заявил, что ему "пока не известно о каких-то факторах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности".