Представитель Южной Кореи возглавил Интерпол

Президентом Интерпола назначен Ким Чон Ян из Южной Кореи. Об этом сообщается в Twitter организации.

Новый глава будет исполнять свои обязанности до истечения мандата в 2020 году. Решение было принято на 87-ой сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, которая проходит 18-21 ноября в Дубае.

Ким Чон Ян занимал пост старшего вице-президента. Он стал исполнять обязанности главы Интерпола после того, как в октябре ушел в отставку Мэн Хунвэй. По сообщению китайских властей, в отношении экс-президента Интерпола, также занимавшего должность заместителя министра общественной безопасности КНР, начали проверку по факту нарушения им закона.

Накануне в США призвали не голосовать за российского кандидата Александра Прокопчука, занимающего пост вице-президента Интерпола. Открытое письмо американских сенаторов содержит голословные обвинения в его адрес, а также негативные прогнозы работы международной полиции под его руководством. В МВД России заявили, что политизация и попытки влияния на выборы президента организации недопустимы.