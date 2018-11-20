МВД России заявило о недопустимости политизации Интерпола

В Министерство внутренних дел России заявили, что политизация и попытки влияния на выборы президента Интерпола недопустимы.

"Сегодня в зарубежных средствах массовой информации мы наблюдаем кампанию, направленную на дискредитацию российского кандидата на пост президента Интерпола, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - В этой связи считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации, объединяющей усилия 192 стран-членов в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом".

При этом в ведомстве уверены, что в случае избрания на пост Александр Прокопчук с его многолетним опытом работы в правоохранительной сфере будет осуществлять деятельность исключительно в интересах данной организации.

Напомним, ранее парламентарии США призвали не голосовать за Прокопчука, в своем письме обвинив его в вовлечении в российскую "стратегию запугивания" политических оппонентов, диссидентов и журналистов. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные высказывания являются "наглядным примером давления и вмешательства в выборы", и призвал дождаться результатов голосования.