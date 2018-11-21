В России выросла доля мобильного интернета

В России сегодня 90 миллионов пользователей и больше половины из них заходят в интернет через сотовый телефон. Как показало исследование "Экономика рунета, представленное на Российском интернет-форуме (РИФ) Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), 61 процент пользователей используют для выхода в сеть мобильные устройства. Учитывая такую мобильность, молодеет и аудитория Рунета - сегодня 97 процентов молодежи являются активными интернет-пользователями.

Также на открытии РИФ было презентовано исследование "Экономика совместного потребления (ЭСП) в России 2018: модели, отрасли, тренды".

Совокупный объем основных отраслей ЭСП составит 511 миллиарда рублей и вырастет на 30 процентов по сравнению с 2017 годом. Основной вклад в этот объем вносит шеринг-рынок - 72 процента, онлайн-биржи фрилансеров (19 процентов), сервисы совместных поездок (карпулинг) и каршеринг (совокупно пять процентов и краткосрочная аренда жилья - два процента.