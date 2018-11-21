Видео: Роберт Родригес копирует приемы Ильи Найшуллера

Роберт Родригес возвращается к корням и косплеит Илью Найшуллера в рекламе VR-очков.

Автор "От заката до рассвета", "Города грехов" и "Отчаянного" Роберт Родригес, найдя свободное время в процессе постпродакшна "Алиты: Боевого ангела", успел снять небольшой рекламный ролик The Limit, представляющий очки дополненной реальности.

Novos cartazes promocionais do filme em realidade virtual 'The Limit', estrelado por Michelle Rodriguez e Norman Reedus, dirigido por Robert Rodriguez. #TheLimitVR pic.twitter.com/0i6rFdnJ5c — Michelle Rodriguez 🇧🇷 | As Viúvas 29/11/2018 (@MichelleRBrazil) 20 ноября 2018 г.

Однако мастер малобюджетного кинематографа удивляет отсутствием художественного подхода - вместо полета фантазии Родригес лишь использует фирменный прием автора "Хардкора" и демонстрирует бестолково поставленные драки с термоядерными героями-наемниками в исполнении Мишель Родригес и Нормана Ридуса.

По сюжету зритель (в приобретенных VR-очках) является безымянным спецагентом с туманным прошлым, которому помогает супермашина для убийств М-13 (Мишель Родригес).

Вместе им предстоит ударить по секретной организации, которая когда-то создала персонажа зрителя, а теперь тщательно скрывает его тайны.