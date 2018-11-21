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Видео: Роберт Родригес копирует приемы Ильи Найшуллера

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    21.11.2018, 11:37
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ STX Entertainment Фото: youtube.com/ STX Entertainment
Фото: youtube.com/ STX Entertainment

Роберт Родригес возвращается к корням и косплеит Илью Найшуллера в рекламе VR-очков.

Автор "От заката до рассвета", "Города грехов" и "Отчаянного" Роберт Родригес, найдя свободное время в процессе постпродакшна "Алиты: Боевого ангела", успел снять небольшой рекламный ролик The Limit, представляющий очки дополненной реальности.

Однако мастер малобюджетного кинематографа удивляет отсутствием художественного подхода - вместо полета фантазии Родригес лишь использует фирменный прием автора "Хардкора" и демонстрирует бестолково поставленные драки с термоядерными героями-наемниками в исполнении Мишель Родригес и Нормана Ридуса.

По сюжету зритель (в приобретенных VR-очках) является безымянным спецагентом с туманным прошлым, которому помогает супермашина для убийств М-13 (Мишель Родригес).

Вместе им предстоит ударить по секретной организации, которая когда-то создала персонажа зрителя, а теперь тщательно скрывает его тайны.

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