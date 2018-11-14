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Вышел эпичный трейлер фильма Родригеса про девочку-робота-убийцу

НОВОСТЬ14.11.2018, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован третий, финальный трейлер фантастического драматического боевика "Алита: Боевой ангел" (Alita: Battle Angel), снятого Робертом Родригесом по сценарию, над которым он поработал с Джеймсом Кэмероном.

В основе - манга. Позже конвертированная в совершенно душераздирающее аниме. Ныне признанное золотой классикой. Оригинальная манга под названием "Сны оружия" (Gunnm) выходила в 1991-1995 годах, аниме по ней вышло в 1993-м.

Главная героиня невыразимо грустной этой истории - потерявшая память профессиональная "охотница за головами", девочка-киборг Гали, живущая в XXVI веке в населенном отборными отбросами Городе Свалки Металлолома. Над которым несбывно и утопично висит Салем - местная Лапута. Куда все яростно мечтают попасть.

Фото: youtube.com
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На экране - красоты, конечно, чего уж там…

Титульную героиню сыграла колумбийка Роза Салазар ("Бегущий в лабиринте", "Дивергент"), в ролях: Дженнифер Коннелли, Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве", "От заката до рассвета"), Мишель Родригес, Кристоф Вальц (которого Родригесу, к слову, посоветовал Тарантино), Каспер Ван Дин, "оскаровец" Махершала Али ("Лунный свет", третий сезон "Настоящего детектива"), Дерек Мирс ("Сыны Анархии", "Твин Пикс"), Лана Кондор ("Люди Икс: Апокалипсис"), Эд Скрейн ("Дэдпул").

Бюджет проекта - двести миллионов долларов. Российская премьера - 14 февраля.

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