Возбуждено дело после гибели детей при пожаре в Москве

В Москве следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двоих детей во время пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Эксперты рассматривают разные версии ЧП, в том числе, неосторожное обращение с огнем. Допрашивашиваются родственники и соседи семьи, в которой произошла трагедия. Назначен ряд экспертиз, чтобы выяснить точную причину пожара.

Ранее "РГ" сообщала, что пожар произошел в доме №6 на улице Щербинка. В одной из квартир горели одежда и мебель. Спасатели нашли в квартире двух взрослых и детей. Их передали медикам. Впоследствии женщина и дети скончались.