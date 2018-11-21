Временным главой концерна Renault назначен Тьерри Боллоре

Арест главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, подозреваемого в финансовых махинациях, привел к первым кадровым решениям. Временным президентом - генеральным директором концерна Renault назначен Тьерри Боллоре. Такое решение принял совет директоров Renault Group. Ранее Боллоре занимал пост заместителя руководителя и операционного директора концерна.

В компании отметили, что Карлос Гон пока остается председателем и главным исполнительным директором концерна. Таким образом, Боллоре получит все те же полномочия, что и Гон.

Как уточняется в официальном заявлении, кадровое решение связано с необходимостью защитить интересы Renault Group и обеспечить непрерывность оперативной деятельности.

Совет директоров альянса обратился в Nissan с просьбой передать всю информацию, касающуюся внутреннего расследования, которое компания проводит в отношении действий Гона.

Главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi арестовали в понедельник. Карлоса Гона подозревают в том, что он не указал в налоговой декларации примерно половину полученных доходов. За последние пять лет топ-менеджер получил в качестве вознаграждения от Nissan почти 89 миллионов долларов.

Вместе с ним был арестован член совета директоров я Nissan Грег Келли, который, по данным правоохранителей, мог содействовать финансовым махинациям.