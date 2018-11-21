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21.11.2018 11:34
Рубрика: Общество

Астрономы предупредили об угрозе мощного взрыва в Млечном Пути

Текст: Денис Передельский

Международная команда ученых во главе с профессором Питером Татхиллом обнаружила в нашей галактике двойную звездную систему, которая грозит произвести опасный гамма-всплеск.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает сайт Университета Сиднея. Речь идет о системе Апоп, которая состоит из двух ярких звезд Вольф и Райе. Свое название она получила в честь древнеегипетского бога хаоса.

Фото: J.Davelaar / Radboud University
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Система находится примерно в 8000 световых лет от Земли. Ученые считают ее первым известным в Млечном Пути кандидатом на то, чтобы произвести опасный гамма-всплеск. Это одно из самых энергетически мощных событий во Вселенной, когда звезда взрывается и умирает.

До сих пор в нашей галактике астрономами не было зафиксировано ни одного гамма-всплеска. Приведенные в исследовании данные являются расчетными. Согласно им две горячие яркие звезды совершают полный оборот друг вокруг друга примерно каждые 100 лет.

Ученые изучили характеристики этого "орбитального танца", используя спектроскопию. В частности, они измерили скорость звездных ветров, которая составила 12 миллионов километров в час. Это около одного процента скорости света.

Кроме того, был обнаружен и исследован огромный спиральный пылевой шлейф. Расчеты показали, что система Апоп готова к тому, чтобы произвести мощный гамма-всплеск. Впрочем, современным жителям Земли можно не беспокоиться - предположительно, взрыв произойдет через сотни тысяч лет.

"Мы сразу поняли, что нашли что-то совершенно исключительное, - говорит соавтор исследования доктор Джо Каллингем. - Яркость по всему спектру просто зашкаливала. А когда мы увидели пылевой шлейф, свернувшийся вокруг этих звезд, то решили назвать систему " Апоп "- в честь чудовищного змея и смертельного врага бога Солнца Ра из египетской мифологии".

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