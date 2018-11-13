За диском Млечного Пути обнаружен "призрак"

Международная команда астрономов при изучении данных, полученных при помощи аппарата Gaia Европейского космического агентства, обнаружила неизвестную ранее карликовую галактику-спутник Млечного Пути.

Исследование планируется к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывается на сайте Кембриджского университета. Объект получил название Antlia 2. Он расположен по соседству с Млечным Путем и буквально прячется за диском нашей галактики.

Из-за этого, а также из-за низкой плотности и слабой светимости Antlia 2 не удавалось обнаружить раньше. Ученые прозвали объект "галактика-призрак". Он классифицирован как карликовая галактика, однако является достаточно крупным для своего класса.

Antlia 2 сопоставима по размеру с Большим Магеллановым Облаком, но при этом ее светимость в 10 тысяч раз слабее. Такие характеристики удивили астрономов. Они говорят, что открытая галактика либо слишком большая для своего уровня светимости, либо слишком тусклая для своего размера.

"Это настоящая галактика-призрак, - говорит ведущий автор исследования Габриэль Торреальба из Института астрономии и астрофизики (Тайвань). - Такие диффузные объекты ранее просто невозможно было заметить. Открытие этой галактики стало возможным только благодаря высокому качеству данных, полученных Gaia".