Chery возобновила импорт Tiggo 3 в Россию после провала краш-теста

Компания Chery возобновляет импорт в Россию кроссоверов Tiggo 3. Дистрибьютор автомобилей китайской марки в нашей стране уже объявил о начале приема предварительных заказов на Tiggo 3 в комплектациях Comfort MT, Luxury Plus MT и Luxury Plus CVT, произведенных на заводе в Китае. При этом марка приняла решение не повышать цены на эту популярную модель.

"Мы приняли решение не повышать стоимость импортируемых автомобилей, чтобы дать возможность клиентам, запланировавшим покупку, сохранить свои намерения, не пересматривая семейный бюджет", - заявил директор по продажам АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" Антон Ганжа.

Ожидается, что первая партия кроссоверов Chery Tiggo 3 прибудет в Россию уже 10 декабря. Заказать машину, произведенную на территории Китая, можно в салоне официального дилера марки или на сайте марки. Радует, что срок доставки автомобилей из Китая уменьшился с 60 до 20 дней, благодаря новому железнодорожному маршруту, открытому в рамках программы "Шелковый путь".

Подчеркнем, что налаживая поставки машин из Китая, компания таким образом решает проблему с запретом на продажу в России Tiggo 3 со стороны Росстандарта. Дело в том, что на кроссоверы китайского производства выдано другое Одобрение типа транспортного средства, и введенный запрет на него не распространяется. Вышеназванный документ вступил в силу еще в декабре 2016 года и действует до декабря 2019-го, а следовательно система ЭРА-ГЛОНАСС для этих машин необязательна.

О сути претензий "РГ" подробно писала. Летом эксперты Росстандарта в ходе плановых проверок на полигоне НАМИ по правилу ООН 94-01 выявили у модели Tiggo два проблемных места. Первый связан с остеклением, не сертифицированным должным образом. Второй заключается в некачественной связи модуля ЭРА-ГЛОНАСС, который используется в Chery Tiggo 3.

Китайская компания в результате приостановила продажу Chery Tiggo 3 с механической коробкой передач 2018 года выпуска производства АК "ДЕРВЕЙС" до устранения обозначенных в Росстандартом претензий. В отношении некачественной связи работы модуля ЭРА-ГЛОНАСС идет проверка для установления и последующего устранения причины.