Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
22 ноября 2018 г. 16:40
Общество
Текст: Артем Локалов

Такой близкий Даль

Хорошо ли вам знакомы слова из словаря Владимира Даля?
22-го (10-го по ст. стилю) ноября 1801 года родился Владимир Даль - врач, который больше прославился как собиратель фольклора и составитель "Толкового словаря живого великорусского языка".
"Толковый словарь живого великорусского языка" Владимира Даля. Издание 1880 года. Фото: wikimedia.org
"Толковый словарь живого великорусского языка" Владимира Даля. Издание 1880 года. Фото: wikimedia.org

Даль - сын датчанина Йохана Даля, принявшего российское подданство в конце XVIII века. Многие современники оставили воспоминания о Владимире Ивановиче как о замечтаельном хирурге. В частности, он искусно проводил операции на глазах, удаляя катаракту.

Даль был близок с Пушкиным. Ему он при знакомстве подарил свою книгу "Русские сказки. Пяток первый казака Луганского" (Даль родился в Луганске - тогда место называлось Лугаснким заводом). Александру Сергеевичу "Сказки" понравились, он их хвалил.

Живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи
Владимир ДАЛЬ

С тех пор Пушкин и Даль постоянно общались, путешествовали по Оренбуржью, где некоторое время служил Даль. Пушкин там собирал материал для "Капитанской дочки". В Оренбурге Пушкину и Далю поставлен памятник.

Александр Сергеевич всегда спрашивал Даля при встрече о новых словах, которые он записывал в поездках. Именно Даль постоянно находился с Пушкиным, когда того привезли домой после дуэли с Дантесом. О последних днях поэта Владимир Даль оставил подробные записи:

Фото: репродукция
"Он с улыбкой подставлял себя под пули..." - 29 дуэлей Пушкина

- Друзья и ближние, молча, сложа руки, окружили изголовье отходящего. Я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: "кончена жизнь". "Тяжело дышать, давит" - были последние слова его... Еще один слабый, едва заметный вздох - и - пропасть необъятная, неизмеримая разделяла уже живых от мертвого!

Над "Толковым словарем живого великорусского языка" Владимир Иванович работал более 50 лет. За несколько дней до смерти (его не стало в 1872-м), уже не вставая с постели, диктовал дочери слова для записи в словарь, услышанные от прислуги...

Последние годы жизни Даль провел в Москве на Большой Грузинской - этот дом сохранился, сейчас там музей. Но главным памятником стал, конечно, его словарь.

Темы дня:
#журнал Родина
#русский язык
#тесты