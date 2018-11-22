22-го (10-го по ст. стилю) ноября 1801 года родился Владимир Даль - врач, который больше прославился как собиратель фольклора и составитель "Толкового словаря живого великорусского языка".

Даль - сын датчанина Йохана Даля, принявшего российское подданство в конце XVIII века. Многие современники оставили воспоминания о Владимире Ивановиче как о замечтаельном хирурге. В частности, он искусно проводил операции на глазах, удаляя катаракту.

Даль был близок с Пушкиным. Ему он при знакомстве подарил свою книгу "Русские сказки. Пяток первый казака Луганского" (Даль родился в Луганске - тогда место называлось Лугаснким заводом). Александру Сергеевичу "Сказки" понравились, он их хвалил.

Живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи

Владимир ДАЛЬ

С тех пор Пушкин и Даль постоянно общались, путешествовали по Оренбуржью, где некоторое время служил Даль. Пушкин там собирал материал для "Капитанской дочки". В Оренбурге Пушкину и Далю поставлен памятник.

Александр Сергеевич всегда спрашивал Даля при встрече о новых словах, которые он записывал в поездках. Именно Даль постоянно находился с Пушкиным, когда того привезли домой после дуэли с Дантесом. О последних днях поэта Владимир Даль оставил подробные записи:

- Друзья и ближние, молча, сложа руки, окружили изголовье отходящего. Я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: "кончена жизнь". "Тяжело дышать, давит" - были последние слова его... Еще один слабый, едва заметный вздох - и - пропасть необъятная, неизмеримая разделяла уже живых от мертвого!

Над "Толковым словарем живого великорусского языка" Владимир Иванович работал более 50 лет. За несколько дней до смерти (его не стало в 1872-м), уже не вставая с постели, диктовал дочери слова для записи в словарь, услышанные от прислуги...

Последние годы жизни Даль провел в Москве на Большой Грузинской - этот дом сохранился, сейчас там музей. Но главным памятником стал, конечно, его словарь.