Действие некоторых лекарств автоинспекторы будут считать опьянением

Госавтоинспекция совместно с министерством здравоохранения рассматривают вопрос об административном наказании водителей, находящихся под воздействием препаратов, вызывающих нарушение физических и психических функций человеческого организма. Об этом в четверг журналистам рассказал начальник управления дорожно-постовой службы (ДПС), специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России Александр Быков.

В случаях фиксации употребления водителями ряда лекарственных препаратов, например, "Димедрола", по его словам, медучреждения сейчас выдают акт медосвидетельствования. В нем указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований.

В настоящее время автоинспекторы при получении таких документов, из которых однозначно не следует о наличии или отсутствии опьянения - алкогольного, наркотического или иного токсического - не могут привлечь лицо к административной ответственности.

Судебная же практика по данному вопросу, по словам представителя ГИБДД, не единообразна. Так, имеют место случаи привлечения к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния" за употребление медпрепаратов, применяющихся для стабилизации давления.

Чтобы избежать в дальнейшем разночтений, специалисты ГИБДД и Минздрава прорабатывают необходимые изменения в нормативные акты.