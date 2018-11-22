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22.11.2018 11:10
Рубрика: Правоохранительная система

Действие некоторых лекарств автоинспекторы будут считать опьянением

Текст: Иван Петров
Госавтоинспекция совместно с министерством здравоохранения рассматривают вопрос об административном наказании водителей, находящихся под воздействием препаратов, вызывающих нарушение физических и психических функций человеческого организма. Об этом в четверг журналистам рассказал начальник управления дорожно-постовой службы (ДПС), специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России Александр Быков.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В случаях фиксации употребления водителями ряда лекарственных препаратов, например, "Димедрола", по его словам, медучреждения сейчас выдают акт медосвидетельствования. В нем указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В настоящее время автоинспекторы при получении таких документов, из которых однозначно не следует о наличии или отсутствии опьянения - алкогольного, наркотического или иного токсического - не могут привлечь лицо к административной ответственности.

Судебная же практика по данному вопросу, по словам представителя ГИБДД, не единообразна. Так, имеют место случаи привлечения к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния" за употребление медпрепаратов, применяющихся для стабилизации давления.

Чтобы избежать в дальнейшем разночтений, специалисты ГИБДД и Минздрава прорабатывают необходимые изменения в нормативные акты.