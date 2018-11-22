Экспертов встревожил указ о расширении полномочий военных США

Белый дом разрешил войсковым подразделениям, дислоцированным на границе с Мексикой, применять оружие и участвовать в ликвидации возможных массовых беспорядков. Как комментирует электронный ресурс Military Times , шаг этот потенциально нарушает один из фундаментальных законов страны, регламентирующих применение вооруженных сил на ее территории.

В настоящее время на южной границе США дислоцированы около 5,9 тыс. военнослужащих и 2,1 тыс. бойцов национальной гвардии. Белый дом в документе аргументирует, что шествие каравана из нескольких тысяч латиноамериканских мигрантов к границе с США "может спровоцировать насилие и беспорядки", а также создать угрозу пограничникам.

Поэтому указ, подписанный не хозяином Белого дома, а главой его аппарата Джоном Келли, предписывает подразделениям Пентагона предпринимать действия для защиты погранслужащих. Среди них - демонстрация или применение силы, в том числе, при необходимости летального характера, меры по сдерживанию толпы, осуществление задержаний.

Указ, по оценке юристов, составлен обтекаемо и напрямую не противоречит положениям законодательства, но подходит вплотную к грани, пересечение которой стало бы "фундаментальным сдвигом" в использовании вооруженных сил на территории США. Так, военнослужащие по определению наделены правом защищать себя, но охрана пограничников или усмирение толпы не являются типичными для вооруженных сил задачами.

Такие действия могут противоречить закону 1878 года, который ограничивает полномочия федеральных властей в привлечении военных к укрощению беспорядков или выполнению полицейских функций. Это предусмотрено в исключительно редких ситуациях и на практике такие случаи в истории страны единичны. В остальном деятельность по поддержанию порядка возложена на силовые структуры, подчиняющиеся властям штатов, как, например, полиция или Национальная гвардия. Закон был принят после гражданской войны в США (1861-1865) и периода реконструкции Юга, на протяжении которого преобразования в этих штатах проводились под контролем войск победивших северян.

Эксперты связывают решение Белого дома с тем, что Дональду Трампу пока не удалось добиться от конгресса полного финансирования для предлагаемого им строительства стены на границе с Мексикой. Поэтому глава государства пытается сократить приток нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки другими инструментами, в том числе военными. Он озвучивал идею об увеличении контингента войск на южной границе до 15 тысяч служащих, а также высказывался в том духе, что если мигранты начнут кидаться камнями в американских военных, те имеют право расценивать это как применение силы в своей адрес. Это, в свою очередь, предполагает право открывать огонь на поражение. Позже хозяин Белого дома открестился от этих слов, заявив, что не отдавал указа стрелять по нелегальным мигрантам, многие из которых пытаются пересечь границу США целыми семьями.