ЕС и Британия согласовали проект декларации об отношениях после Brexit

Евросоюз и Великобритания согласовали формат будущих отношений после выхода Лондона из объединения.

Как заявил глава Евросовета Дональд Туск, декларация согласована на политическом уровне. Теперь документ предстоит утвердить лидерам стран ЕС. Экстренная встреча по этому поводу запланирована на 25 ноября.

"Я направил 27 странам ЕС проект политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Соединенным Королевством", - написал Туск в своем Twitter.

Саммит с участием глав европейских государств находился под угрозой из-за сообщений о невозможности премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера найти точки соприкосновения по этому вопросу. Политики провели встречу в минувшую среду в Брюсселе.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались в июне прошлого года. Процесс идет с осложнениями из-за существующих противоречий как внутри британского правительства, так и среди партнеров по ЕС. Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.