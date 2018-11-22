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22.11.2018 09:06
Рубрика: Легковые авто

Ford превратил универсал Focus во вседорожник

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Компания Ford представила вседорожные хэтчбек и универсал Focus Active - новинки призваны составить конкуренцию модным ныне кроссоверам.

Автомобили получили пластиковые накладки на колесных арках и порогах, оригинальные бамперы с черными и серебристыми вставками, черные рейлинги на крыше.

Фото: Пресс-служба Ford Sollers
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Американцы не ограничились только декоративными изменениями. Была переработана подвеска: теперь у нее новые пружины, амортизаторы, стабилизаторы и иная геометрия кулаков. Сзади вместо обычной балки установили многорычажку, но привод остался только передним. Дорожный просвет увеличен на 3 см спереди и на 3,4 см сзади.

Селектор режимов движения Drive Mode получил два новых профиля: не допускающий чрезмерных пробуксовок Slippery, а также Trail, в котором на колеса подается больше тяги и становится менее агрессивной работа антиблокировочной системы.

Фото: Пресс-служба Ford.

Что касается моторов, то это - бензиновые наддувные трехцилиндровые агрегаты (1 литр, 125 л.с. и 1,5 литра, 150 л.с.), а также турбодизели на 1,5 литра (120 л.с.) и 2 литра (150 л.с.). Коробки передач - шестиступенчатая "механика" и восьмиступенчатый "автомат".

Фото: Борис Захаров
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Новинки предназначены только для европейского рынка. Появится ли они в России - не сообщается. Пока американцы даже не рассказали о том, когда четвертое поколение Focus доберется до нашей страны.

Отметим, что нынешний Focus - бестселлер бренда в России. С января по сентябрь в общей сложности было продано 10 847 экземпляров (+ 6,5%). На долю Focus приходится более четверти (28,4%) от общих продаж марки.

Фото: Пресс-служба Ford.
#Ford