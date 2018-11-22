ФСБ в октябре предотвратила несколько нападений на школы

Федеральная служба безопасности в прошлом месяце предотвратила несколько нападений на школы, рассказал первый замначальника Управления ФСБ России Сергей Егоров.

"Этот случай в Керчи, действительно, дал всплеск", - цитирует ТАСС заявление Егорова, которое он сделал в ходе выступления в Совете Федерации.

При этом в ФСБ не связывают нападения, происходящие в школах России, с международным терроризмом. "Нет, конечно", - сказал представитель спецслужбы, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Егоров подчеркнул, что законодательство о безопасности образовательных учреждений необходимо совершенствовать.

Напомним, что в середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек и еще более 50 получили ранения. Дело переквалифицировано из "Теракта" в "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".