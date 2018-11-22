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22.11.2018 15:37
Рубрика: Культура

"Геликон-опера" посвятит Хворостовскому первый показ "Евгения Онегина"

Текст: Мария Воронова
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Бюст оперного певца Дмитрия Хворостовского появился в фойе музыкального театра "Геликон-опера". Скульптуру работы Владимира Усова установили в канун годовщины со дня смерти артиста.

"Мы видели много памятников, и мы сразу влюбились в работы Владимира Ильича Усова. Я ни на какие работы больше не хотел смотреть. Я вижу, что у него все памятники "живые", - передает ТАСС слова отца Хворостовского Александра Степановича. Скульптор в бронзе запечатлел Дмитрия Александровича, облаченного в пиджак и рубашку с приспущенным галстуком, в последние годы его жизни. Работа над памятником шла несколько лет и началась еще при жизни Хворостовского. По словам родителей и друзей певца, бюст соответствует "Диминой памяти и образу".

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Адвокат Павел Астахов, друг Хворостовского, выступил с идеей создать подобную скульптуру, позже этот проект поддержали Игорь Крутой, Лилия Виноградова, Дмитрий Бертман и Константин Орбелян.

"Геликон-опера" посвятит памяти Хворостовского первый показ серии спектакля "Евгений Онегин" Петра Чайковского в исторической постановке Константина Станиславского, так как дебют певца на московской оперной сцене состоялся в этом спектакле.

Народный артист России Дмитрий Хворостовский, всемирно известный исполнением партий в "Евгении Онегине", "Пиковой даме", "Царской невесте" и других операх, скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

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