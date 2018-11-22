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22.11.2018 14:44
Рубрика: Власть

Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора

Текст: Александр Ленин

Министр иностранных дел Японии Таро Коно рассчитывает встретиться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в Риме для обсуждения перспектив заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Ожидается, что представители МИД России и Японии пообщаются в Италии на полях международной конференции "Средиземноморье: римский диалог", передает телерадиокомпания NHK.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Абэ: Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Сергей Лавров будет находиться с рабочим визитом в итальянской столице с 22 по 23 ноября. Японский министр также примет участие в мероприятии. Помимо двусторонних отношений, Коно планирует затронуть проблематику Ближнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 14 ноября на встрече в Сигапуре условились ускорить переговоры по заключению мирного договора между странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Документ предусматривает после заключения мирного договора между Москвой и Токио передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи.

В ближайшее время намечается активизация российско-японского диалога на высшем уровне. Так, Путин и Абэ проведут очередную встречу на саммите G20 в Аргентине. Мероприятие пройдет 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе. Кроме того, как пишет пресса, Абэ планирует сделать остановку в России в конце января этого года по пути на Международный экономический форум в Давосе. Российский лидер в конце июня 2019 года в свою очередь приедет в японскую Осаку на саммит "двадцатки", где также переговорит с руководителем японского кабинета министров.

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