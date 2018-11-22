Госавтоинспекция предлагает создать список опасных для водителей лекарств

Госавтоинспекция предлагает ввести проверку на употребление медицинских препаратов, влияющих на состояние водителей. Также она предлагает упростить процедуру проверки на алкогольное опьянение и серьезно ужесточить наказание для тех, кто попался в нетрезвом виде повторно.

Употребление даже прописанных врачом лекарств за рулем может привести к трагедии. Не все препараты совместимы с управлением автомобилем. Фото: Depositphotos.com

Все эти предложения были озвучены на встрече руководства Госавтоинспекции с экспертами и представителями общественности.

Всем известно, что при употреблении некоторых лекарств за руль садиться противопоказано. Они могут вызывать разную реакцию организма.

Притупляется скорость реагирования на различные ситуации, появляется либо чрезмерная возбудимость, либо, наоборот, расслабленность. Опасны для водителей лекарства, понижающие давление. Они могут приводить и к обморокам.

В правилах дорожного движения четко прописан запрет на прием таких препаратов. Но на практике применить какие-либо меры к таким автомобилистам довольно сложно.

Случилось ДТП, водителя отправили на медосвидетельствование. Но в акте, который выдали врачи, не указано, трезв водитель или нет, а написано лишь наименование препарата, например, "Димедрола", обнаруженного в моче или крови.

Привлечь к ответственности такого водителя очень сложно. Ведь факт опьянения врачи не подтвердили. Хотя и не опровергли.

При этом и судебная практика по таким делам неоднозначна. Бывает, суд привлекает к ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях за употребление препаратов, которые применяются для стабилизации давления.

В итоге такие водители должны заплатить штраф 30 тысяч рублей и полтора-два года походить пешком.

Но чаще суды ссылаются на то, что факт опьянения не установлен, и водителя отпускают с миром.

Сейчас по инициативе Госавтоинспекции МВД России эту проблему начали решать вместе с Минздравом России.

Что же предлагается?

В первую очередь прописать базу медицинских противопоказаний для управления автомобилем. Ее должен разработать минздрав. Именно на основании таких противопоказаний можно будет внести изменения в законодательство, в частности в КоАП, чтобы у инспекторов появилась возможность отстранять от руля такого водителя.

Второе, что должен сделать минздрав, - это разработать список таких препаратов. Возможно, инструкцию для врачей, как их назначать.

Ведь, как правило, люди не всегда читают инструкцию внимательно. И уж тем более то, что написано мелким шрифтом о противопоказаниях. Они чаще следуют рецепту, который выписал врач, даже не предполагая, что при вождении употребление тех или иных препаратов попросту опасно.

Список таких препаратов потребуется размещать не только у врачей, в наркологическом кабинете, но и в аптеках.

Минздрав должен разработать список лекарственных препаратов, при употреблении которых садиться за руль нельзя. Фото: Depositphotos.com

Третье, чего ждет Госавтоинспекция от минздрава, это введения обязательной процедуры исследования биологических сред организма человека при проведении медосвидетельствования водителей. Причем не только тех, кто находится в бессознательном состоянии, но и тех, кто самостоятельно передвигается, только ведет себя не совсем адекватно.

Ведь алкотестер не способен выявить опасные препараты, которые, возможно, принимал водитель.

Как будет инспектор на дороге выявлять таких водителей? Да точно так же, как и сейчас, при выявлении нетрезвых водителей. По внешнему состоянию, по адекватности поведения.

Это новации по поводу лекарств. Но есть и другие инициативы - по пьянству за рулем. Предлагается ввести упрощенный порядок проверки водителей на алкоголь. Сейчас используются довольно сложные и дорогие алкотестеры с функцией распечатки. Предлагается упростить эту процедуру и разрешить инспекторам применять средства индикации. Они не считают количества мг на литр выдыхаемого воздуха или промилле, а просто показывают, есть алкоголь в выдохе или нет.

Такие приборы дешевы, и обеспечить ими каждого инспектора не проблема. Дунул водитель, если лампочка зеленая, то может ехать дальше. Если красная, тогда оформляются необходимые документы и проводится более глубокое освидетельствование, в том числе и у медиков.

Еще одно предложение Госавтоинспекции - ужесточение ответственности за повторное управление в нетрезвом виде. Сейчас за это предусмотрена уголовная ответственность. Однако большинство осужденных по этой статье отделываются лишь обязательными работами. Правосудие вообще проявляет к таким водителям повышенную гуманность.

Все дело в том, что если водитель ранее не был судим, не привлекался по тяжким статьям, то и суды только в самом крайнем случае применяют такую меру как заключение. Судите сами: в Калининградской области некий гражданин Ч. в 2016 году 15 раз попался нетрезвым за рулем. То есть совершил, по сути, 14 преступлений, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса. Суд рассматривал его дела по несколько штук за раз. И каждый раз назначал обязательные работы с различными сроками. Однако это не мешало лихачу снова садиться за руль пьяным.

В Амурской области гражданин В. в 2016 году дважды представал перед судом по семи случаям повторной пьянки. Гражданин К. в Новгородской области в течение шести месяцев 2017 года получил три приговора по 4 случаям повторной пьянки. В Республике Дагестан гражданин Г. осужден за совершение 4 деяний по статье 264.1УК. И во всех случаях в качестве основного вида наказания этим водителям назначались обязательные работы.

Такие примеры судебной практики, наглядно показывающие неэффективность санкций, предусмотренных этой статьей УК, отмечаются по всей стране. Поэтому Госавтоинспекция предлагает увеличить санкции этой статьи. А именно установить максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до 4 лет. Также увеличить размер штрафа до пятисот тысяч рублей. И исключить наказание в виде обязательных работ.

Досье "РГ"

Какие медикаменты опасны для водителей

Пока такого списка минздрав еще не разработал и не утвердил. Поэтому можно только предполагать, какие именно лекарства в него войдут.

Однако некоторые предположения мы все же можем сделать.

Корвалол, валокордин, ново-пассит, бромид калия - вызывают сонливость, головокружение, снижение концентрации внимания, аллергические реакции.

Диазепам, галоперидол - вызывают сонливость, легкое головокружение, состояние беспокойства, чувство тревоги и страха, эйфорию, возбуждение, депрессию, летаргию, головную боль. А также могут стать причиной приступа эпилепсии, психоза и галлюцинаций.

Димедрол, супрастин, фенистил, тавегил, пипольфен, зиртек, кларитин. При приеме таких препаратов вместе с противопростудными спиртосодержащими микстурами и лекарствами на основе кодеина вызывают сонливость и рассеивают внимание.

Солпадеин, коделак и пенталгин. При приеме этих препаратов притупляются рефлексы и замедляется дыхание. Возможно ощущение "резинового тела". Основные активные вещества этих лекарств при передозировке приводят к таким же последствиям, что и опийсодержащие препараты.

Опасен даже анальгин, который входит в состав автомобильной аптечки. Действующее вещество метомизол способно вызвать нарушение ритмов сердца, головную боль, нарушение зрения и слуха.