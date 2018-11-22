Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом. Также это должно пресечь использование гавани для незаконной продажи оружия, контрабанды и финансирования хуситов.

Глава пресс-службы госдепа Хизер Науэрт напомнила, что за право обладания портом идут тяжелые бои между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. Спецпосланник ООН уже отметил готовность шиитских повстанцев и правительства к дипломатическому урегулированию конфликта. Между тем гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта грозит голодом миллионам жителей страны, передает РИА Новости.

Великобритания и другие члены Совета Безопасности ООН представили проект резолюции по урегулированию в Йемене, в котором призвали к немедленному перемирию в Ходейде. Дата голосования по документу еще не назначена.

Ходейда - один из ключевых портов Йемена, через который проходит большая часть поставок гуманитарной помощи в страну, где ситуация близка, по оценке ООН, к гуманитарной катастрофе. С весны 2015 года в стране погибли более 10 тысяч мирных жителей, порядка 18,5 тысячи получили ранения.

В настоящее время коалиции и правительственным войскам удалось овладеть некоторыми районами на окраинах 600-тысячной Ходейды. На конец ноября запланированы переговоры по урегулированию конфликта с участием правительства Йемена и организации хуситов.