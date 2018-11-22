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22.11.2018 12:26
Рубрика: ПДД

Госдума продлевает срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Нарушитель ПДД получит возможность восстановления 20-дневного срока, установленного для уплаты административного штрафа со скидкой в 50%. Законопроект об этом прошел второе чтение.

Получить такое право можно будет при просрочке получения извещения. То есть если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте заказным отправлением, поступила после истечения двадцати дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению.

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Как заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, принимаемые поправки "должны восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей". Ведь "нередки случаи, когда заказное письмо с уведомлением о необходимости заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения задерживается и человек по независящим от него причинам лишается права на льготу".

Исправить несправедливость постановил Конституционный суд, и Госдума поддержала решение.

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что законопроект направлен на обеспечение конституционного принципа юридического равенства и справедливости.

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