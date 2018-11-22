Госдума продлевает срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

Нарушитель ПДД получит возможность восстановления 20-дневного срока, установленного для уплаты административного штрафа со скидкой в 50%. Законопроект об этом прошел второе чтение.

Получить такое право можно будет при просрочке получения извещения. То есть если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте заказным отправлением, поступила после истечения двадцати дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению.

Как заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, принимаемые поправки "должны восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей". Ведь "нередки случаи, когда заказное письмо с уведомлением о необходимости заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения задерживается и человек по независящим от него причинам лишается права на льготу".

Исправить несправедливость постановил Конституционный суд, и Госдума поддержала решение.

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что законопроект направлен на обеспечение конституционного принципа юридического равенства и справедливости.