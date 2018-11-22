Грачевский прокомментировал свой запрет на въезд в Грузию

Создателю киножурнала "Ералаш" Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию. Он должен был посетить кинофестиваль "Свидание с Россией", который проходит в Тбилиси с 21 по 23 ноября. Как рассказал Борис Грачевский "РГ", главной причиной отказа во въезде, стало посещение Абхазии через границу России, что, согласно грузинскому законодательству, автоматически приводит к соответствующим санкциям - запрету на въезд в Грузию.

Напомним, что в декабре прошлого года Борис Грачевский принял участие в акции "Кинодесант", которая проходила на российской военной базе в Гудауте в Абхазии. Грачевский и другие известные российские режиссеры и актеры пообщались с военнослужащими и их семьями, дали интервью. Генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок и супруга Бориса Грачевского актриса и певица Екатерина Белоцерковская также не смогли въехать в Грузию, они тоже оказались в санкционном списке посетивших Абхазию.

"В Грузии я бывал много раз, у меня и сын когда-то танцевал грузинские танцы в ансамбле "Колхида" с 6 лет, - рассказал "РГ" Борис Грачевский. - Я с ним ездил с концертами по Аджарии, бывал в Сухуми, а в Тбилиси никогда - и очень хотелось попасть туда, наконец. И вот мы сели в самолет, долетели до аэропорта имени Руставели. Прошли к стойке - а там все девушки-пограничницы мне заулыбались, мне было очень приятно, что меня там помнят, да еще оказалось, что они и их детки смотрят "Ералаш"... А потом они говорят - ой, что-то компьютер "подвис"…" По словам режиссера, на паспортный контроль "подошел вежливый и интеллигентный молодой человек" и попросил проследовать за ним. В отдельном кабинете Борису Юрьевичу объяснили, что поскольку он в прошлом году посещал Абхазию, при этом пересекая границу с Россией, въезд в Грузию ему запрещен.

На этот фестиваль у режиссера и сценариста были больший планы, в частности, на "Свидании с Россией" должна была состояться премьера нового выпуска "Ералаша".

"Скажу вам, обидно было очень! - сетует Борис Юрьевич. - И не только потому, что пропали наши труды - а мы перед отъездом готовили для фестиваля "Свидание с Россией" свежайший, никем еще не виденный "Ералаш", жена премьеру нового клипа решила тоже устроить на фестивале… Каждый час у нас был расписан, хотелось все посмотреть, поделиться тем, что мы умеем, попасть, в конце концов, на праздник в честь дня святого Георгия…

Но нас окружили несколько полицейских и завели обратно в самолет. В 7 утра мы вышли из дома, в 7 вечера были в Москве. Фестиваль идет без нас".

В рамках ежегодного фестиваля "Свидание с Россией", который проводится в разных странах с 2013 года, проходят показы ярких новинок российского кино, - в частности, на этом фестивале должны были показать картину "Движение вверх" (этот фильм так и не побывал в грузинском кинопрокате) - и редких национальных картин.