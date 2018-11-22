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22.11.2018 12:09
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые США назвали самый худший год в истории Земли

Текст: Николай Грищенко
Фото: AP Photo/Michael Probst Фото: AP Photo/Michael Probst
Фото: AP Photo/Michael Probst

Группа американских ученых установила самый худший год для жизни на Земле. По их мнению, жителям планеты труднее всего пришлось в 536 году нашей эры.

"Это было начало одного из худших периодов для жизни человека, если не самый худший год", - заявил изданию Science историк и археолог Майкл Маккормик.

В 536 году, как писал византийский историк Прокопий Кесарийский, таинственный туман на 18 месяцев окутал Европу, Ближний Восток и некоторые регионы Азии. Температура воздуха опустилась до 1,5-2,5 градуса Цельсия, а в Китае летом выпал снег и весь урожай погиб. Голод охватил многие регионы планеты, и в довершении всех бедствий произошли вспышки различных болезней, в том числе бубонной чумы.

Фото: ANSA
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Причиной стремительного похолодания стало мощнейшее извержение вулкана в Исландии в начале 536 года. Пепел разлетелся по всему Северному полушарию. В 540 и 547 годах последовали два новых мощных извержения, которые привели к загрязнению атмосферы и похолоданию.

Подтверждение тому группа ученых во главе с Маккормиком и гляциологом Полом Маевски нашла при исследовании льда из ледника Колле-Ньифетти в швейцарских Альпах. Ледниковый лед толщиной 72 метра сохранил следы вулканических извержений, пылевых бурь в Сахаре и человеческой деятельности в Европе за последние две тысячи лет. С помощью лазера ученые нарезали пластинки льда толщиной 120 микрон и проанализировали их под микроскопом. В пробах были обнаружены частички вулканического стекла и пепла.

По словам проректора Оклахомского университета в Нормане Кайла Харпера, вмерзшая в лед подробная хроника стихийных бедствий и рукотворных загрязнений "дает нам новый материал для понимания взаимной связи естественных и искусственных причин, приведших к падению Римской империи, а также первых сдвигов новой средневековой экономики".

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