КамАЗ начал сборку первой кабины премиум-грузовика

Камский автогигант приступил к опытно-промышленной сборке первых кабин новейшего поколения для модельного ряда К5.

Как сообщает пресс-служба КамАЗа, в день старта сборки опытный образец кабины можно было наблюдать в двух вариантах: в реальном виде на стартовой позиции конвейера сборки перспективных моделей кабин, и в формате 3D-модели - на экране монитора. Динамическая визуализация операций была подкреплена распечаткой схем сборки особо сложных узлов. Отличие новой кабины от предыдущих моделей заметно сразу: каркас больше как в высоту - сборку новой кабины можно вести в полный рост, так и в глубину - за сиденьем водителя будут располагаться два спальных места.

Для закрепления кронштейнов, передней и задней подвески, кабину подняли выше с помощью специально созданной подставки. Была произведена установка габаритных фонарей, вентиляционного люка, тем самым примерились к подсборке узлов. Все эти операции будут расположены по периметру участка. Для К5 логисты будут комплектовать специальные товарные корзины с необходимыми деталями и крепёжным материалом. Причем за счет нового программного продукта просчитывается периодичность их доставки, ведётся оптимизация логистических цепочек, оценивается загрузка персонала.

В ближайшее время на главный конвейер поступит комплект нового оборудования, оно усилит контроль выполнения операций и повысит качество. Длина конвейера увеличится с 23 имеющихся станций до 29.

Кроме того, у каждого слесаря на рабочем месте установят монитор, на котором будет отображаться весь техпроцесс. Для семи особо ответственных соединений установят электронные системы с фиксированным моментом затяжки. Сведения о каждой операции после подтверждения будут передаваться на сервер для формирования электронных паспортов на все сходящие с конвейера автомобили.

КамАЗ-54901 построен на основе каркаса кабины от Mercedes-Benz Actros последнего поколения. Сам каркас, из собственных "камазовских" заготовок, сваривают на абсолютно новом заводе "ДК Рус" (совместное предприятие Daimler AG и КамАЗа), который КамАЗ построил в Набережных Челнах. Инвестиции в предприятие достигают 400 млн евро. На заводе по полному циклу будут производить 55 тысяч каркасов кабин. Часть каркасов используют для КамАЗа-54901, а часть - для Mercedes-Benz Actros.

Все остальное в серии К5, к которой принадлежит данный экземпляр, полностью оригинальное или от ведущих мировых производителей комплектующих, таких как "ZTF", "Кнор" или "Вабко". Двигатель Р6, рама, мосты собственного производства. КПП - с СП в Челнах с "ЦФ" и другое. Главное - это полностью "камазовская" разработка, без привлечения сторонних конструкторов.

Кабина К5 отличается большим объемом пространства в салоне: от пола до потолка - 1980 мм, а внутренняя ширина - 2270 мм. У нового КамАЗа свой собственный салон, органы управления и панель приборов с доступом на расстоянии вытянутой руки, сиденье с широким диапазоном регулировок, два спальных места и мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном.

КамАЗ-54901 будет оснащаться новым силовым агрегатом Р6, который создавался в сотрудничестве со швейцарской компанией Liebherr. 12-литровый двигатель КамАЗ Р6 обладает мощностью от 380 до 550 л.с. и имеет ресурс 1,5 млн км при межсервисном интервале 150 тысяч км. Мотор работает в пае с немецкой автоматизированной трансмиссией ZF Traxon.

КамАЗ следующего поколения с кабиной К5 будет локализован на 80-85%, но в дальнейшем планируется увеличить процент локализации. Причем КамАЗ-54901 будет дешевле своего "донора" Mercedes-Benz Actros на 15-20%.

Первые 40 новейших грузовиков пятого поколения КамАЗ-54901 завод планирует собрать и поставить перевозчикам до конца текущего года. В серийном варианте новый КамАЗ встанет на конвейер уже в январе 2019 года.