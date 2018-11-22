Карлос Гон уволен с поста главы Nissan

Совет директоров японского Nissan принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста главы компании. Еще один член совета, Грег Келли, также лишился должности. Как ожидается, компания в ближайшее время изберет временного председателя совета директоров. Наиболее вероятной кандидатурой на этот пост считается ее генеральный директор Хирото Саикава.

Информацию о двойном увольнении сообщает телеканал NHK. Решение было принято на заседании руководства компании. Ранее местные СМИ сообщали, что аналогичное решение примет в ближайшие двое суток также компания Mitsubishi.

Карлос Гон между тем все еще формально остается председателем и главным исполнительным директором комапании Renault. Несмотря на это временным президентом - генеральным директором концерна Renault в среду был назначен Тьерри Боллоре, ранее занимавший пост заместителя руководителя и операционного директора концерна.

Напомним, что глава альянса Nissan-Renault-Mitsubishi был арестован 19 ноября в Токио по подозрению в мошенничестве. Вместе с ним под арест взяли член совета директоров Nissan Грег Келли. Обоих обвинили в организации схемы по сокрытию доходов.

Между тем, по данным агентства Kyodo, Карлос Гон уже заключил соглашение со следствием о признании вины. В связи с этим наказание для него может быть смягчено. Ранее сообщалось о том, что Гону грозит до десяти лет тюрьмы и штраф на сумму около 89 тысяч долларов.