Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Chery возобновила импорт Tiggo 3 в Россию после провала краш-теста 15:19
Toyota Camry стала бестселлером 15:01
Беспилотники будут следить за трафиком на всех дорогах Москвы 14:35
Рестайлинговая Mitsubishi Delica стала крупнее и умнее 13:38
22.11.2018 16:02
Рубрика: Легковые авто

Карлос Гон уволен с поста главы Nissan

Текст: Борис Захаров

Совет директоров японского Nissan принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста главы компании. Еще один член совета, Грег Келли, также лишился должности. Как ожидается, компания в ближайшее время изберет временного председателя совета директоров. Наиболее вероятной кандидатурой на этот пост считается ее генеральный директор Хирото Саикава.

Информацию о двойном увольнении сообщает телеканал NHK. Решение было принято на заседании руководства компании. Ранее местные СМИ сообщали, что аналогичное решение примет в ближайшие двое суток также компания Mitsubishi.

Фото: Harold Cunningham/Getty Images
Арест президента Nissan Motor продлили на 10 суток

Карлос Гон между тем все еще формально остается председателем и главным исполнительным директором комапании Renault. Несмотря на это временным президентом - генеральным директором концерна Renault в среду был назначен Тьерри Боллоре, ранее занимавший пост заместителя руководителя и операционного директора концерна.

Напомним, что глава альянса Nissan-Renault-Mitsubishi был арестован 19 ноября в Токио по подозрению в мошенничестве. Вместе с ним под арест взяли член совета директоров Nissan Грег Келли. Обоих обвинили в организации схемы по сокрытию доходов.

Между тем, по данным агентства Kyodo, Карлос Гон уже заключил соглашение со следствием о признании вины. В связи с этим наказание для него может быть смягчено. Ранее сообщалось о том, что Гону грозит до десяти лет тюрьмы и штраф на сумму около 89 тысяч долларов.

Раскрыты функции "умного" шасси в автомобилях Aurus
Объявлены цены на новый Nissan X-Trail
#Nissan