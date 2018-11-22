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22.11.2018 11:47
Рубрика: В мире

Косачев: Межпарламентский диалог между Россией и США заморожен

Текст: Галина Мисливская
Контакты российских и американских парламентариев носят эпизодический характер, диалог фактически заморожен, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал в четверг, 22 ноября, в ходе встречи с делегацией Стэнфордского российско-американского форума в Москве.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Межпарламентский диалог России и США заморожен, контакты с американскими сенаторами носят эпизодический характер и пока не привели к разморозке этого диалога", - сказал сенатор, добавив, что контакты между парламентариями двух стран были возможны даже во время холодной войны.

Фото: depositphotos.com
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Он также посетовал, что конгресс США в последние три-четыре года усугубил ситуацию, поскольку зафиксировал в законах все то, что препятствует развитию отношений между Москвой и Вашингтоном. Ранее, напомнил  Косачев, в американском праве была лишь одна такая норма - пресловутая поправка Джексона-Вэника.

"Сейчас практически все то, что сдерживает наше сотрудничество, прописано в американском законодательстве, прописано весьма неуклюже, все свалено в одну кучу", - отметил он. Причем эти законы сдерживают право президента США приостанавливать действие ограничений гораздо жестче, чем в случае поправки Джексона-Вэника. "А это означает, что все эти ограничения будут действовать если не вечно, то на наш век их точно хватит. И это уже прямая зона ответственности американского конгресса", - заявил Косачев.

По его мнению, мотивацией для принятия этих законов были не столько внешнеполитические соображения, сколько внутриполитические разногласия с действующим президентом, "которому навязали дискуссию о мнимом российском вмешательстве в американские выборы, благодаря которому он якобы победил".

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