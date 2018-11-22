Косачев сообщил о проработке визита Ким Чен Ына в Россию

Сроки визита северокорейского лидера Ким Чен Ына согласовываются, в России ждут гостя из Пхеньяна. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы ожидаем северокорейского лидера с визитом, сейчас идут согласования сроков и формата", - сказал Косачев в четверг на встрече со специальным представителем Швеции по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове Кентом Херстедтом. Слова сенатора приводит РИА Новости.

Косачев подтвердил, что Россия выступает за мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове политическим путем, и подчеркнул, что этот вопрос имеет не только глобальное, но и чисто прикладное значение для Москвы, "поскольку КНДР является непосредственным, географическим соседом России".

"Ситуация на Корейском полуострове уже не находится в замороженном состоянии, как мы могли наблюдать в последние годы", - с удовлетворением отметил парламентарий. При этом он призвал не предаваться эйфории по поводу положительных сдвигов в решении корейской проблемы.

Косачев считает принципиально важным, что "руководство КНДР идет на прямые контакты с третьими странами, входящими в "шестерку" переговорщиков".

"То, что происходит на северокорейско-американском треке, вызывает большой интерес в мире. Но не следует преуменьшатьи того, что происходит и на других треках по линии КНДР и России, а также Китая", - добавил он.

Напомним, в сентябре этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Пхеньян передала лидеру КНДР послание от президента РФ Владимира Путина с приглашением посетить Россию. По ее словам, в ответ Ким Чен Ын сказал, что подтверждает готовность нанести официальный визит в Россию.