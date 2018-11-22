Биологи рассказали о моносахариде с противораковыми свойствами

Биодобавка под названием "манноза" - разновидность сахара - оказалась способна замедлить развитие некоторых разновидностей раковых опухолей и улучшать эффективность лечение. Правда, пока только на мышах.

Полный текст исследования опубликован в научном журнале Nature, авторы эксперимента - коллектив ученых из университета Глазго. Специалисты давно в курсе, что раковые клетки - наиболее активные потребители сахара в организме: глюкоза позволяет им расти.

"Проблема в том, что здоровые ткани также нуждаются в глюкозе, поэтому снижая ее поступление, мы не можем замедлить рост раковых. Мы обнаружили, что манноза в определенной дозировке блокирует глюкозу в таком количестве, чтобы замедлить рост опухолей у мышей, при этом здоровые клетки не страдают", - говорит профессор Кевин Райан, ведущий автор исследования.

Введение маннозы сыграло заметную роль при лечении у мышей рака поджелудочной железы, легкого и кожи. Побочных эффектов при этом не наблюдалось. Параллельно мышей лечили распространенными препаратами, применяемыми в химиотерапии. В итоге манноза увеличила эффект лечения, замедлила рост опухолей и даже продлила жизнь некоторым мышам.

Однако ученые говорят, что не все раковые клетки реагируют на маннозу таким образом. Они намерены исследовать, почему лечение эффективно только в определенных случаях. Специалисты предупредили, что эксперименты на людях пока не проводились, поэтому самостоятельно назначать себе маннозу не стоит: риск отрицательного эффекта никто не отменял.