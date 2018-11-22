Матвиенко призвала избегать перегибов при видеофиксации нарушений ПДД

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что региональные власти не должны злоупотреблять данными видеокамер для фиксации нарушений правил дорожного движения в погоне за доходами дорожных фондов. Такое мнение она высказала в ходе встречи сенаторов с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

Она напомнила, что федеральные законодатели искали способы пополнения региональных дорожных фондов. Одним из таких источников стали штрафы за нарушение ПДД. Спикер считает эту норму правильной, но призывает использовать ее " без фанатизма".

Сейчас камеры "вешают на каждом столбе", отметила Матвиенко, причем нарушения нередко фиксируются некорректно. Использовать данные видеокамер надо "без перегибов, чтобы людей не раздражать", уверена председатель СФ.

"Безусловно, они должны быть, чтобы они работали эффективно чтобы не было на этот счет жалоб", - заявила она.