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Рубрика: ПДД

Пьяных водителей предложили сажать на четыре года

Текст: Татьяна Замахина
В МВД сообщили о двух инициативах, касающихся вождения в пьяном виде. До четырех лет предлагается увеличить срок лишения свободы за рецидив. Кроме того, ведомство выступило за то, чтобы считать опьянением действие лекарств с одурманивающим эффектом.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Об инициативах сообщил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России Александр Быков на встрече с блогерами и журналистами.

По его словам, законопроект, предлагающий увеличение до четырех лет срока лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде, внесен в Госдуму.

Фото: РИА Новости
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Под уголовную статью попадают лица, которые управляли автомобилем или другим транспортным средством в пьяном виде, при этом они уже были подвергнуты административному наказанию за такое же нарушение.

Сейчас для них предусмотрен штраф 200-300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или тюремное заключение или принудительные работы до двух лет. По словам Быкова, за повторное управление авто в состоянии опьянения в подавляющем числе случаев суд обычно ограничивается обязательными работами.

- Предлагается увеличить установленные санкцией статьи максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до четырех лет, - сообщил Быков.

При этом размер штрафа может вырасти до 500 тысяч рублей. Ведомство также предлагает исключить наказание в виде обязательных работ.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Установление ответственности за такие деяния, по его словам, направлено на предупреждение более тяжких преступлений, когда нарушение ПДД в пьяном виде влечет тяжкий вред здоровью или смерть.

ГИБДД РФ, кроме того, прорабатывает с Минздравом вопрос о наказании водителей, которые находятся под действием препаратов, вызывающих нарушение физических и психических функций. Например, это касается "Димедрола".

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#ПДД #МВД