План обороны Беларуси будет переработан на очередную пятилетку

Совокупность внешних и внутренних причин стали, по оценке местных аналитиков, поводом для переработки плана обороны Беларуси на очередной пятилетний период. Об этом стало известно по информации, размещенной на сайте Министерства обороны по итогам подготовки ВС страны в 2017-2018 учебном году, которую рассмотрели в Генеральном штабе.

Кроме того, органам военного управления совместно с государственными структурами "предстоит объемная работа по подготовке и проведению с Вооруженными Силами России совместного оперативного учения "Щит Союза - 2019", - отметили в Минобороны, подчеркнув при этом, что приоритетом останется "поддержание на высоком уровне боевой и мобилизационной готовности всех воинских формирований".

Белорусские военнослужащие будут активно участвовать в реализации важной государственной задачи, связанной с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Им поставлен и ряд оперативных задач по обеспечению военной безопасности во время проведения II Европейских игр в июне будущего года в Минске.

Давая оценку управленческой деятельности должностных лиц штабов всех уровней, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Олег Белоконев отметил, что Генштабом обеспечено решение всех принципиально важных задач. С хорошим качеством решена задача военного планирования. Своевременно уточнены документы по подготовке государства к обороне и применению войск.

По мнению Белоконева, "доказала свою эффективность и созданная система поддержания боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил". Об этом свидетельствуют положительные результаты проведенных проверок, в том числе, по поручению главы государства. Качественно и с учетом приоритетных направлений решены задачи строительства и развития ВС. В рамках оптимизации боевого состава и численности войск проведено поэтапное наращивание боевой компоненты на уровне соединений.

Кроме того, уточнили в министерстве, увеличен состав сил немедленного реагирования, благодаря чему возросли возможности ВС по действиям в различных кризисных ситуациях. В интересах наращивания системы противовоздушной обороны и защиты строящейся атомной электростанции в районе Островца сформирован зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО.

В Генштабе оценены и результаты военно-деловой игры с участием государственных органов, на которых рассматривались вопросы подготовки государства к обороне. В целом деятельность Генерального штаба ВС и штабов всех уровней "оценена как результативная". Органам военного управления были поставлены задачи и уточнены направления деятельности на следующий учебный год. Определяя задачи, Олег Белоконев отметил, что наступающий год будет непростым, прежде всего по количеству и масштабу запланированных мероприятий.