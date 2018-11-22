Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ

Президент выразил соболезнования семье, близким и всем коллегам начальника ГРУ Игоря Коробова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Коробов участвовал в совещаниях с руководством Минобороны, которые президент провел в Сочи. Но отдельных встреч у них не было. "Естественно, был постоянный диалог как Главнокомандующего и руководителя одной из ведущих спецслужб", - уточнил представитель Кремля.

На вопрос об обстоятельствах смерти Коробова Песков предложил обратиться в Минобороны. При этом он добавил: "Там же указано, что болезнь".

Напомним, что начальник ГРУ скончался вчера, 21 ноября, после продолжительной болезни.