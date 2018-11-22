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22.11.2018 16:10
Рубрика: Культура

В египетском храме бога Ра нашли важные надписи

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Археологи из миссии министерства по делам древностей Египта обнаружили два больших известняковых блока с иероглифическими надписями, упоминающими имя великого строителя времен фараона Рамсеса II.

Как сообщает портал Phys.org, находка была сделана на археологическом участке в пригороде Каира - районе эль-Матария. Напомним, что недавно там были раскопаны руины церемониального здания с троном фараона Рамсеса II.

Фото: Fightbegin / istock.com
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Установлено, что это был храм, посвященный богу Солнца Ра. В ходе раскопок археологи обнаружили две плиты из известняка. Нанесенные на них надписи помогли узнать имя строителя этого величественного сооружения.

Им был Аменеминт, считавшийся одним из лучших архитекторов того периода. По словам египтолога Мамдуха эль-Дамати, тексты на блоках свидетельствуют о том, что архитектор лично контролировал строительство тронного зала.

Именно там проходили наиболее важные церемонии, участие в которых принимал Рамсес II.

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