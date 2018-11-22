В египетском храме бога Ра нашли важные надписи

Археологи из миссии министерства по делам древностей Египта обнаружили два больших известняковых блока с иероглифическими надписями, упоминающими имя великого строителя времен фараона Рамсеса II.

Как сообщает портал Phys.org, находка была сделана на археологическом участке в пригороде Каира - районе эль-Матария. Напомним, что недавно там были раскопаны руины церемониального здания с троном фараона Рамсеса II.

Установлено, что это был храм, посвященный богу Солнца Ра. В ходе раскопок археологи обнаружили две плиты из известняка. Нанесенные на них надписи помогли узнать имя строителя этого величественного сооружения.

Им был Аменеминт, считавшийся одним из лучших архитекторов того периода. По словам египтолога Мамдуха эль-Дамати, тексты на блоках свидетельствуют о том, что архитектор лично контролировал строительство тронного зала.

Именно там проходили наиболее важные церемонии, участие в которых принимал Рамсес II.