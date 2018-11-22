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22.11.2018 14:35
Рубрика: Дороги

Беспилотники будут следить за трафиком на всех дорогах Москвы

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столице будут вести мониторинг дорожного движения и ДТП с помощью квадрокоптеров на всех дорогах, сообщили "РГ" в пресс-службе московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Коптерами пользуются сотрудники службы "Дорожный патруль". В настоящее время каждый из 91 сотрудника обучен работе с коптерами. При расширении штата новые патрульные также пройдут обучение. Беспилотные комплексы планируется использовать при необходимости на территории всей Москвы", - рассказали в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Росавтодора
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Дорожный патруль уже сейчас активно использует дроны. Технику привлекают для мониторинга чрезвычайных ситуаций и ДТП на дорогах, а также при проведении массовых мероприятий.

Кроме того, беспилотники собирают информацию о трафике на отдельных участках, что впоследствии помогает специалистам принимать решения об изменении схем дорожного движения и разработке методов борьбы с пробками.

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