Беспилотники будут следить за трафиком на всех дорогах Москвы

В столице будут вести мониторинг дорожного движения и ДТП с помощью квадрокоптеров на всех дорогах, сообщили "РГ" в пресс-службе московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Коптерами пользуются сотрудники службы "Дорожный патруль". В настоящее время каждый из 91 сотрудника обучен работе с коптерами. При расширении штата новые патрульные также пройдут обучение. Беспилотные комплексы планируется использовать при необходимости на территории всей Москвы", - рассказали в пресс-службе.

Дорожный патруль уже сейчас активно использует дроны. Технику привлекают для мониторинга чрезвычайных ситуаций и ДТП на дорогах, а также при проведении массовых мероприятий.

Кроме того, беспилотники собирают информацию о трафике на отдельных участках, что впоследствии помогает специалистам принимать решения об изменении схем дорожного движения и разработке методов борьбы с пробками.