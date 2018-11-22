На входе в Третьяковку собралась очередь из-за выставки Куинджи

На входе в Государственную Третьяковскую галерею образовалась очередь из нескольких десятков человек. Они хотят попасть на выставку полотен Архипа Куинджи - одного из самых таинственных художников России XIX века.

Как передает портал m24.ru, в воскресенье, 25 ноября, ожидается пик ажиотажа. В рамках акции "Культурный марафон" вход на выставку сделают бесплатным.

На ретроспективе Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковки представлено более 180 работ из 23 музейных собраний и частной коллекции. Помимо известных картин "Ночь на Днепре", "Березовая роща", "Север", "Днепр утром", привезли никогда не показывавшиеся в Москве полотна "Закат в степи" (из Художественного музея Бурятии) и "Волга" (из Азербайджанского национального музея искусств).