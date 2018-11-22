В Концертном зале имени Чайковского прозвучала Месса си минор Баха, интернациональным составом исполнителей руководил немецкий дирижер и органист Хансйорг Альбрехт. Он привез из Мюнхена знаменитый Баховский хор, к которому присоединился Государственный Камерный оркестр России. А 29 ноября Альбрехт даст сольный концерт на новом органе "Флойгельс" Филармонии-2. Он уже успел познакомиться с инструментом и рассказал о его уникальных возможностях.

Ваш сольный концерт состоится в конце ноября, но вы уже познакомились с новым органом в Филармонии-2. Что скажете?

Хансйорг Альбрехт: Это очень интересный инструмент, большой электронный орган, построенный по особой системе. С ее помощью можно воспроизводить звучание разных духовых органов: раннебарочного из Северной Германии, органа Готфрида Зильбермана из Фрайберга - одного из высочайших образцов барочного органостроения, и современного симфонического органа. Самое главное - установить превосходную звуковоспроизводящую систему, а дальше - на первый план выходит вопрос психологии восприятия. Мы слушаем глазами. На симфоническом концерте мы видим и слышим всех музыкантов, в зале мы видим проспект (фасадную часть. - От ред.) органа. А без проспекта? Это как если бы я говорил с вами сейчас, не видя вашего лица. Согласитесь, в этом есть что-то неестественное. Но если подобрать хорошие иллюстрации и проецировать на стены изображения разных органов, можно поведать публике интересные музыкальные истории.

Для России такой инструмент в новинку. Насколько распространена эта практика в мире?

Хансйорг Альбрехт: В Европе эта система появилась несколько лет назад, она называется "Хауптверк" (Hauptwerk), по имени фирмы, которая оцифровывает звучание знаменитых натуральных органов: они приезжают и записывают звук каждой трубы, каждого регистра, каждого голоса органа так, что ты слышишь и нажатие клавиши, и "атаку" - мягкую у флейтовых регистров, агрессивную - у язычковых голосов. Интересно, что эта система пришла к нам из Америки, она отражает иной менталитет. Обычно все хотят иметь натуральный инструмент: скрипку, фортепиано, что угодно - чтобы чувствовать звук телом. А в таком органе нет труб и нет привычных вибраций, поэтому я не чувствую его телом, но сама попытка создать новый звук очень интересна. И это отличное решение для новых залов, ведь большой духовой орган стоит минимум 2 миллиона евро. Такой электронный орган может стать прекрасным компромиссом, а с хорошей звуковой системой типа Dolby Surround публика будет чувствовать себя, как в соборе.

В таком органе нет труб и нет привычных вибраций, поэтому я не чувствую его телом, но сама попытка создать новый звук очень интересна

Какие возможности такой орган дает слушателям?

Хансйорг Альбрехт: Несколько лет назад в Токио построили в одном зале три органа: итальянский ренессансный, большой немецкий барочный и симфонический. Три настоящих органа! Только для того, чтобы иметь возможность в одном концерте играть органную музыку от XI века до наших дней. Но это уникальный случай, вообще-то менять инструмент во время концерта абсолютно невозможно. Мы привыкли, что и пианисты на одном инструменте играют разную музыку - Бах, Бетховен, Шопен, Чайковский, Рахманинов. А благодаря системе "Хауптверк" можно в одном концерте исполнять сочинения разных эпох, используя разные органы. Получается то же самое, как если играть Баха - на клавесине, Шопена - на рояле, а Мессиана - на органе. Это очень интересно для публики, таким образом она может углубить свои представления об исторических инструментах, вдохновлявших композиторов на создание музыкальных произведений.