Оперный певец Максим Михайлов скончался на 57-м году жизни

Народный артист Чувашии, оперный певец Максим Михайлов ушел из жизни на 57-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра, в котором Михайлов служил с 1987 года.

В ГАБТ в качестве солиста оперной труппы певец был приглашен после победы во Всесоюзном конкурсе вокалистов имени М. Глинки. За годы работы в Большом Михайлов исполнил практически все ведущие басовые партии в операх "Хованщина", "Золотой петушок", "Иван Сусанин", "Царская невеста", "Евгений Онегин", "Скупой рыцарь", "Фауст", "Аида" и многих других.

Исполнитель был хорошо известен и за рубежом. Он сотрудничал с крупнейшими театрами мира, в числе которых Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Парижская национальная опера, Ла Скала, Берлинская государственная опера, а также участвовал в самых престижных фестивалях.

Максим Михайлов являлся внуком прославленного баса Максима Дормидонтовича Михайлова, который был солистом Большого театра в 1932-1956 годах.

В Чувашии, на родине своего деда, певец основал Оперный фестиваль, который ежегодно проходит на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета.

За вклад в развитие искусства республики Максиму Михайлову было присвоено звания народного артиста Чувашской Республики.