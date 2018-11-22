В России остановлена реализация вакцины, от которой пострадали 190 детей

Эксперты Росздравнадзора провели проверку препарата "Энцевир Нео" производства томской компании "Микроген", который используется для вакцинации школьников от клещевого энцефалита.

Как пояснили в надзорном ведомстве, с помощью проверки удалось выяснить, что допустимая частота нежелательных реакций (повышение температуры, недомогание) после вакцинации "Энцевир Нео" оказалась более чем в два раза выше нормативной. При этом сам производитель в инструкции по применению вакцины указал значительно меньший процент возможных негативных случаев.

В результате на сегодняшний день все образцы вакцины серии Т101 изъяты из обращения и направлены на экспертизу в московскую лабораторию Росздравнадзора. Тесты будут проходить в течение 40 дней. До их окончания использование препарата "Энцевир Нео" серии Т101 на территории Российской Федерации приостановлено.

Напомним, в октябре 20 первоклассников пермской школы № 7 после вакцинации стали жаловаться на сильные головные боли и слабость. При этом у всех вакцинированных детей поднялась температура (до 40 градусов). Аналогичные случаи, всего их было выявлено 190, произошли и в других учебных заведениях региона, где применялся препарат "Энцевир Нео".