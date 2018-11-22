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22.11.2018 07:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае возбудили уголовное дело о травле в образцовом лицее

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц барнаульского лицея №101.
Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
Зачем на прием к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой пришел целый класс

- По версии следствия, с сентября по ноябрь 2018 года группа подростков, обучающихся в лицее, систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие. Следствием также установлены факты противоправных действий, которые совершались на территории данного учебного заведения в различные периоды времени в отношении других учащихся. Эти факты были достоверно известны должностным лицам и педагогическому составу учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было. Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Скандал в 101-м лицее, который считается образцовым, разразился после того, как 14-летний школьник пришел домой с подбитым глазом и рваной раной нижнего века. Восьмиклассник в очередной раз отбивался от компании лицеистов шестых-седьмых классов. Мама пострадавшего, Ульяна Меньшикова, провела собственное расследование и опубликовала его в соцсетях. После этого алтайский следком и начал доследственную проверку, завершившуюся 22 ноября возбуждением уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ.

Ситуацию взяла на контроль Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

- Безусловно, мама с ребенком не останутся один на один с системой, - заверила "РГ" Ольга Казанцева, уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка. - Ребенку оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Травму он получил в минувший понедельник и, к сожалению, до пятницы с ним никто по этому поводу не поговорил. И это не очень позитивный факт - ребенка нужно прежде всего выслушать. Замечательный, кстати, мальчик, очень миролюбивый. С мамой состоялся спокойный, обстоятельный разговор - то, чего не было в первый раз, когда она встречалась с руководством лицея. Мама сначала написала заявление в полицию по поводу нанесения сыну побоев, а затем еще одно - об унижении чести и достоинства ребенка на протяжении длительного периода. Администрациям образовательных учреждений следует учиться видеть случаи травли детей и признавать их. Отношение со стороны администрации вроде "всякое бывает", "всегда так было", "подумаешь, пнули", является просто недопустимым.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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