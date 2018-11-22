Пользуясь доверчивостью и невнимательностью покупателей, недобросовестные предприниматели изобретают все новые способы наживы. Как не попасться на их удочку? На вопросы читателей "РГ" отвечает руководитель Омского союза защиты прав потребителей "Щит" Евгений Рабинович.

На меховые изделия должна быть гарантия с 1 ноября по 1 марта. В этот период некачественный товар можно вернуть. Фото: Евгений Кармаев/РГ

"Увидела объявление о новогодних суперскидках. Набрала подарков, а потом выяснилось, что скидки совсем мизерные. К тому же продавцы заявили, что товары, проданные по акции, возврату не подлежат. Это нормально?"

Ирина Калиновская, г. Новосибирск

Евгений Рабинович: Продавцы лукавят. По закону никакие суперакции на правила возврата товаров не влияют. Некачественные покупки можно вернуть в любом случае. Что же касается обещанных бонусов, то, как правило, продавцы указывают не "скидки семьдесят процентов", а "скидки до семидесяти процентов". Все дело в этом "до" - оно означает, что скидки могут быть очень скромными. Так что будьте внимательны.

"Накупила перед выходными продуктов, а когда пришла домой, обнаружила, что в чеке напечатаны более высокие цены, чем были указаны на товаре в магазине. На следующий день пошла разбираться, но доказать ничего не смогла..."

Анастасия Жукова, г. Омск

Евгений Рабинович: Делая покупки, важно не терять бдительности и добиваться справедливости, что называется, по горячим следам. По поводу расхождения в стоимости товаров последнее время идет настоящий вал обращений. Помните: цветные ценники в сетевых магазинах не означают, что товар вам продадут по льготной цене. Кроме того, будьте внимательны на кассе. Сотрудники супермаркетов не только завышают цену на товары, но и нередко за счет покупателей списывают недостачу. Как правило, лишние суммы появляются в чеках пенсионеров, которые не в состоянии разглядеть указанные там мелким шрифтом суммы, либо потребителей, которые делают множество покупок и не проверяют соответствие цен. Поэтому продавцам такие махинации часто сходят с рук.

"Подарили дедушке на юбилей дорогую куртку, но ему так и не довелось ее поносить - он вскоре скончался. Несмотря на наличие чека, в магазине принять товар назад отказались, сославшись на отсутствие бирок. Что делать?"

Роман Короткевич, г. Кемерово

Евгений Рабинович: Отказ вполне правомочен - бирки при возврате товара должны присутствовать, порядок для всех одинаковый. Однако ваш случай заслуживает исключения. Напишите претензию в двух экземплярах, опишите возникшую ситуацию и обратиться к руководству магазина. Наша практика показывает, что продавцы часто идут навстречу покупателю, когда есть уважительная причина.

"Решил приобрести смартфон, а в салоне связи, помимо его стоимости, с меня потребовали еще и триста рублей за консультацию, как им пользоваться. Разве эта услуга не входит в стоимость покупки?"

Иван Разумовский, г. Омск

Евгений Рабинович: Жалобы на торговцев телефонами лидируют в списке обращений потребителей. Производители постоянно обновляют модели, и смартфонами пользуются уже не только взрослые, но и дети начиная с дошкольного возраста. При этом мобильники все более усложняются, а производители начали отказываться от выпуска подробных инструкций по эксплуатации, чем продавцы смартфонов и пользуются, навязывая дополнительные услуги. Между тем это незаконно. В соответствии с правилами, реализация технически сложных товаров бытового назначения, в том числе средств связи, включает предпродажную подготовку, а также знакомство покупателя с устройством и его действием. Так что требуйте при покупке бесплатных разъяснений либо приобретайте смартфон в фирменных магазинах, где вам могут распечатать подробную инструкцию к новому гаджету.

"Летом установила пластиковые окна, воспользовавшись услугами фирмы, открывшейся в соседнем доме. Сейчас, с наступлением холодов, стекла стали запотевать, а ручки заклинивать. А фирмы и след простыл. Где ее теперь искать?"

Валентина Извекова, г. Барнаул

Евгений Рабинович: К сожалению, бракоделов в этой сфере меньше не становится. Только в этом году в неизвестном направлении исчезло восемьдесят подобных фирм-однодневок. Впрочем, если у вас есть договор, то установщиков окон можно попытаться отыскать. Наши юристы проведут экспертизу, и, если с бракоделами не удаться договориться полюбовно, помогут выиграть суд.

Многие потребители не понимают, что к выбору компании по оказанию дорогостоящих услуг необходимо подходить очень внимательно. И яркая вывеска - вовсе не гарантия качества. Важно, чтобы фирма имела многолетний опыт и мало судебных споров. За рекомендацией можете обратиться к нам.

"Купила волнистого попугайчика, но у супруга обнаружилась аллергия на пернатых. Назад в зоомагазин птичку принимать не хотят. Это законно?"

Марина Курашова, г. Новосибирск

Евгений Рабинович: По закону, растения и животные попадают в список товаров, не подлежащих возврату. Так что, покупая птиц, хомячков или рыбок, имейте это в виду. Вы также не сможете вернуть продавцу лекарства, предметы личной гигиены, косметику, белье, носки, книги, драгоценности. Не подлежат возврату средства бытовой химии, мебель, мототехника, оружие и патроны, а также товары, продающиеся метражом, - ткани, шнуры, линолеум и тому подобное.

"В конце прошлой зимы купила шубу. А сейчас достала ее и обнаружила, что швы стали расползаться. Я могу ее поменять?"

Александра Кройтор, г. Кемерово

Евгений Рабинович: На меховые изделия должна быть гарантия с 1 ноября до 1 марта. В этот период некачественный товар можно вернуть. Продавец в присутствии покупателя должен все проверить. А в случае сомнений имеет право за свой счет назначить независимую экспертизу. Покупатель и сам может провести экспертизу, если в течение двух лет шуба утратит товарный вид. Если специалисты установят, что вы купили некачественный товар, вы можете рассчитывать на компенсацию.

"Обнаружила, что грибов в привычной пачке замороженных продуктов стало заметно меньше, а льда - больше. Как думаете, стоит возмутиться?"

Анна Ахромеева, г. Омск

Евгений Рабинович: Конечно, стоит. Покупатель должен платить за чистый вес нужного ему продукта, а не за ледяной довесок. Как правило, продавцы дорожат своим местом, стараются избегать конфликтов и сразу идут на уступки, меняя товар. К тому же никто не отменял книгу жалоб. В последнее время руководители предприятия все чаще стараются решать возникающие проблемы мирным путем, не доводя дела до суда. Наша практика это убедительно доказывает.

Памятка потребителю

Приобретая товар, запишите название фирмы, где совершаете покупку. Продавец вам обязан предоставить эту информацию.

Подписывая договор на оказание услуги, внимательно его прочитайте. Ознакомьтесь с инструкцией на товар. Продавец и изготовитель освобождаются от ответственности, если докажут, что он вышел из строя по вашей вине.

При покупке товара требуйте у продавца сертификат на него либо заверенную копию.

Если товар или услуга оказались некачественными, предъявите письменные претензии продавцу и изготовителю. Если ответ вас не удовлетворит, обращайтесь к правозащитникам.

Контакты

Группа быстрого реагирования Роспотребнадзора:

тел. (3812) 32-62-26.

Союз правозащитников "Щит":

тел. (3812) 20-02-98.