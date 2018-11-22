Суд продлил сроки ареста фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне"

Центральный районный суд Кемерова продлил на четыре месяца сроки ареста двух фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". До 25 марта под стражей останутся бывший технический директор сгоревшего ТЦ Георгий Соболев и экс-гендиректор компании-арендатора "Зимней вишни" Надежда Судденок.

Срок арестов был продлен по ходатайству следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ. Кроме того, на 23 ноября отложено решение аналогичного вопроса в отношении Юлии Богдановой, директора компании, в чьей собственности находилось здание сгоревшего торгового центра.

Днем ранее суд оставил под стражей начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева. Кроме того, ему предъявили новое обвинение. Также до марта под арестом останется бывшая начальницая Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова.

Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, он унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек, от персонала торгового центра, ответственного за безопасность посетителей, до региональных чиновников.