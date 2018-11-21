В Кузбассе экс-начальника отдела МЧС обвинили в мошенничестве

СК предъявил новое обвинение экс-начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Кемеровской области Григорию Терентьеву.

В отношении Терентьева, обвиняемого в "Халатности" по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне", возбудили новое дело - "Мошенничество".

- Сегодня Центральный районный суд города Кемерово рассматривает материал с ходатайством старшего следователя по особо важным делам при Председателе СК РФ о продление срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Терентьева, - сообщает Центральный районный суд Кемерово.

Новые обвинения экс-начальнику предъявили в процессе заседания.

- По данным следствия, в 2017 и 2018 годах он обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая на самом деле ему не полагалась, - уточнила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, Терентьев и его начальник Мамонтов были задержаны 25 мая 2018 года. Им предъявили обвинения в халатности и арестовали. Следствие считает, что бывшие руководители регионального главка МЧС не запланировали проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТРЦ "Зимняя вишня" основным собственником - "Кемеровским кондитерским комбинатом". Помимо этого, Мамонтова обвинили в растрате денег главка в сумме свыше 1,8 миллиона рублей.

Ранее Центральный районный суд Кемерова продлил им срок содержания в СИЗО: Мамонтову до 25 декабря, Терентьеву до 25 ноября. Следователи утверждали, что они могут скрыться и оказывать давление на свидетелей.

СК ходатайствует о продлении Терентьеву срока содержания под стражей до 25 марта 2019 года.