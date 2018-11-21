В Кузбассе экс-начальника отдела МЧС обвинили в мошенничестве

Новости

В войска стали поступать "непробиваемые" Т-72Б3М 11:15
Вышла первая глава новой экранизации игры Dante's Inferno 11:19
В Петербурге снимут фильм о детях Николая Второго 11:17
В Якутии пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину 11:16
Огромный кроссовер Hyundai рассекретили за неделю до премьеры 11:14
Временным главой концерна Renault назначен Тьерри Боллоре 11:05
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров 11:04
СМИ: "Надменное высокомерие" толкает США к гибели 11:00
Макей рассказал о нарастающей угрозе большого военного конфликта 11:00
"Безумный Макс" и Beastie Boys: вышел трейлер второго "Лего-фильма" 10:59
Детеныш редкой равнинной гориллы родился в Московском зоопарке 10:54
Информацию для пассажиров МЦД продублируют на английский язык 10:52
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки 10:46
Сбивший мужчину Boeing получил повреждения 10:46
Минпромторг: Выставка EXPO-2025 должна пройти в Екатеринбурге 10:45
Лавров: Россия и Беларусь будут противодействовать героизации нацизма 10:45
Колыму накроет мощный снежный циклон 10:45
Макей: В интересах СГ - наращивать взаимовыгодные торговые отношения 10:45
Расследование гибели человека в "Шереметьево" займет 10 дней 10:44
Сериал "Мистер Мерседес" по Стивену Кингу продлили на третий сезон 10:42
Фанаты "Спартака" вновь потребовали продать Глушакова 10:40
В Симферополе водителя Toyota задержали за таран машины Росгвардии 10:32
В Нижегородской области при пожаре погибли три человека 10:31
В Воронеже пенсионерка умерла после двух ампутаций 10:28
Турция потребует расследования смерти Хашкаджи под эгидой ООН 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
21.11.2018 10:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе экс-начальника отдела МЧС обвинили в мошенничестве

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Фото: Александр Патрин/РИА Новости Фото: Александр Патрин/РИА Новости
Фото: Александр Патрин/РИА Новости

СК предъявил новое обвинение экс-начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Кемеровской области Григорию Терентьеву.

Предварительное следствие по делу "Зимней вишни" продлили до 25 марта

В отношении Терентьева, обвиняемого в "Халатности" по уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне", возбудили новое дело - "Мошенничество".

- Сегодня Центральный районный суд города Кемерово рассматривает материал с ходатайством старшего следователя по особо важным делам при Председателе СК РФ о продление срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Терентьева, - сообщает Центральный районный суд Кемерово.

Новые обвинения экс-начальнику предъявили в процессе заседания.

- По данным следствия, в 2017 и 2018 годах он обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая на самом деле ему не полагалась, - уточнила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, Терентьев и его начальник Мамонтов были задержаны 25 мая 2018 года. Им предъявили обвинения в халатности и арестовали. Следствие считает, что бывшие руководители регионального главка МЧС не запланировали проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТРЦ  "Зимняя вишня" основным собственником - "Кемеровским кондитерским комбинатом". Помимо этого, Мамонтова обвинили в растрате денег главка в сумме свыше 1,8 миллиона рублей.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни"

Ранее Центральный районный суд Кемерова продлил им срок содержания в СИЗО: Мамонтову до 25 декабря, Терентьеву до 25 ноября. Следователи утверждали, что они могут скрыться и оказывать давление на свидетелей.

СК ходатайствует о продлении Терентьеву срока содержания под стражей до 25 марта 2019 года.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
В Греции заинтересовались присоединением к "Турецкому потоку"
Арестованный киевскими властями сухогруз покинул Украину
Турция считает вопрос покупки у России С-400 "решенным делом"
Сбивший мужчину Boeing получил повреждения