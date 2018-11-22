Названы города России с самыми болтливыми водителями

Аналитики Института риска "АльфаСтрахование" и компании Raxel Telematics, выпускающей устройства, отслеживающие водителей, провели исследование, чтобы узнать, как часто водители разговаривают во время вождения по телефону.

В среднем по стране это значение составило четыре процента. Рекордсменами - "болтунами" оказались жители Калининградской области. Во время пути они то и дело разговаривают по мобильному телефону и даже набирают и читают сообщения. Отвлекаются на такой вид общения они в течение 12,1 процента пути, намного опередив остальных. В Амурской области на разговоры уходит 7,2 процента пути, Белгородской - 6,5.

Далее идут Приморский край, Воронежская, Вологодская, Сахалинская, Саратовская области и Пермский край. А замыкает десятку Волгоградская область, где водители тратят на разговоры по мобильнику 5,3 процента дороги. На 13-м месте - Астраханская область - 4,8 процента пути. Любопытно, что водители в Московской и Ленинградской областях ведут себя посдержаннее, занимая лишь 17 и 18-ю строчку антирейтинга, Москва - 20-ю строчку. Наверное, напряженность движения на трассах обязывает. Ростовская область и Краснодарский край на 23-м и 24-м местах.

Ну а самыми спокойными и малоразговорчивыми, согласно этому исследованию, являются водители в Ярославской, Мурманской областей и Республике Коми: лишь 1,7 процента пути они тратят на телефонные переговоры.