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22.11.2018 15:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге продемонстрируют широкие возможности контрабаса

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Молодые музыканты из России и Белоруссии соберутся в Санкт-Петербурге на II Молодежный конкурс контрабасистов имени Сергея Кусевицкого с 30 ноября по 2 декабря.

- Мы хотим привлечь внимание к контрабасу как к сольному инструменту, - говорит пресс-секретарь Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Екатерина Хомчук. - Контрабас принято воспринимать в составе оркестра, а между тем у него невообразимо широкие возможности.

Фото: BRITTA PEDERSEN / DPA / AFP
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- Конкурс рассчитан на молодых музыкантов так называемого среднего профессионального звена - из училищ, колледжей, спецшкол. И, разумеется, призван открывать новые имена, - продолжает один из организаторов мероприятия, доцент кафедры истории зарубежной музыки консерватории Тамара Твердовская. - Поскольку он проводится уже во второй раз, можно утверждать, что цель эта достигается. В ходе I Молодежного конкурса контрабасистов действительно были выявлены яркие таланты. 29 ноября эти ребята будут выступать в Шереметьевском дворце на открытии нынешнего конкурса в сопровождении Камерного оркестра консерватории. Да, контрабасы будут солировать! Поверьте, это очень впечатляет.

Непосредственно состязание молодых виртуозов стартует 30 ноября в 18 часов в Концертном зале консерватории. В состав жюри конкурса вошли лучшие представители высших школ музыки России: заслуженные артисты Алексей Массарский, Александр Шило, Михаил Кекшоев, Александр Бельский, а также лауреат всесоюзного конкурса Ростислав Яковлев.

Наряду с конкурсными прослушиваниями программа мероприятия включает мастер-классы выдающихся исполнителей-контрабасистов, открытые лекции и концерты, подчеркивают в консерватории. В частности, специально для проведения мастер-классов в Петербург приедут Энрико Фагоне (Италия), Сергей Бринумс (Латвия) и Игорь Елисеев (Норвегия). В рамках проекта публику ждет премьера комической оперы петербургского композитора Игоря Воробьева "Роман с контрабасом" по одноименному рассказу Чехова. Она пройдет в Шереметьевском дворе 5 декабря в 19.00.

Справка "РГ"

Учредители II Молодежного конкурса контрабасистов имени Сергея Кусевицкого - Санкт-Петербургская консерватория и Академия контрабаса имени Кусевицкого. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Культура России 2012-2018". Проект направлен на сохранение и развитие традиций отечественной школы исполнительства на контрабасе, поддержку молодых талантливых музыкантов, обмен педагогическим опытом и привлечение внимания общественности к сфере музыкального исполнительства на контрабасе.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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