Сочи с начала года принял 5,6 миллиона туристов

С января по конец октября текущего года Сочи принял более 5,6 миллиона гостей, это на два процента больше показателя за аналогичный период 2017-го. Об этом в четверг на Международном турфоруме SIFT, проходящем в олимпийской столице, сообщил мэр курорта Анатолий Пахомов.

- Загрузка в течение всего года была нормальная. Конечно, муниципалитет часто ассоциируется с летним отдыхом у моря или же зимним в горах, но нам есть что предложить курортникам также осенью и весной. Причем даже летом, к примеру, у горнолыжных курортов была хорошая заполняемость - до 82 процентов, - объяснил Пахомов.

Тем временем, по данным руководителя Минкурортов Краснодарского края Христофора Константиниди, введенный в июле 2018-го в крае курортный сбор не собираются повышать и в следующем году. Напомним, на Кубани его сумма составляет всего десять рублей в сутки с человека.