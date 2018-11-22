Спелеологи открыли в Крыму новую пещерную систему

За более чем столетнюю историю российской спелеологии в изучении подземелий Крыма остается еще множество белых пятен. По оценкам специалистов, сегодня исследовано только около трети пустот. Минувшим летом сюрпризом для всех стала находка на трассе "Таврида", а относительно недавно энтузиасты нашли неизвестную науке пещерную систему.

Лаборатория под землей

Пока еще безымянная пещера, обнаруженная на трассе строительства магистрали "Таврида" минувшим летом, сразу оказалась в центре внимания общественности и ученых. Ее нашли случайно при проектном опускании полотна дороги ниже уровня естественного рельефа местности на восемь метров. Ковш экскаватора буквально проткнул свод одного из залов подземелья. Сразу же встал вопрос: что делать дальше, менять проект и переносить магистраль в сторону или засыпать пустоту?

Пещера находится на удалении от гряды Крымских гор и образовалась в меловых породах. Она относится к так называемому лабиринтовому типу, со множеством боковых ответвлений. Если посмотреть на план подземелья сверху, то он будет напоминать соты. Пока исследовано около 1000 метров ходов, но специалисты полагают, что пустоты тянутся на многие километры.

У Крымского федерального университета (КФУ) обширные планы обустройства объекта. В составе вуза есть Институт спелеологии и карстоведения. Ученые предлагают сделать пещеру стационарной учебной лабораторией. Она интересна с точки зрения геологии, спелеологии, гидродинамики, палеонтологии и находится на пересечении разных отраслей знания.

- Безусловно, это уникальный и крайне интересный с точки зрения науки объект, - рассказала "РГ" доцент Таврической академии КФУ Екатерина Лукьяненко. - Достаточно сказать, что там найдены останки множества ископаемых животных, в том числе единственные в Европе окаменелости саблезубого кота.

Пещера может стать и полноценным туристическим объектом. Во всяком случае, у руководства КФУ есть желание использовать ее в этом качестве. Уже известно, что открывший первый зал пролом будет заделан, а основной вход оборудуют в другом месте. Пока идет оформление землеотвода и статуса особо охраняемой природной территории. В дальнейшем есть планы сделать у входа стоянку, места отдыха, кафе, парк аттракционов и водить экскурсии в подземелье. Однако специалисты сомневаются в целесообразности таких планов.

- Как эстетический объект эта пещера не имеет ценности. Мел - мягкая порода, без натеков, нет ни сталактитов, ни сталагмитов, там глиняный пол и она представляет из себя просто полость, - говорит директор центра спелеотуризма Александр Козлов. - Кроме того, в ней есть много вещей, которые вредны для человека. Мы не знаем, какой там уровень радона. Не знаем, какой уровень кислорода. Человеку там очень некомфортно. На протяжении веков у этой пещеры отсутствовали естественные входы, и она никогда не вентилировалась.

Реальность этих опасений подтверждают и другие специалисты. По словам председателя совета Российского союза спелеологов Геннадия Самохина, в пещере низкое содержание кислорода и высокое, в 200 раз превышающее норму, содержание углекислого газа. Находиться без специального оборудования там вредно.

Открытиям нет конца

Пещеры никогда не открывают до конца своих тайн - даже посвященным. У энтузиастов порой уходят годы на то, чтобы покорить то или иное подземелье, и на каждом шагу их ждут сюрпризы и загадки.

- Только с девятого раза мы смогли проникнуть на глубину 238 метров в пещере Ход конем. Теперь это одно из самых глубоких подземелий Чатырдага, - рассказал спелеолог Хорхе-Мигель Корнысь. - Восемь лет мы потратили на то, чтобы пробиться к пещере Подснежник. Пройдя узкие места, на глубине 135 метров открыли огромный красивейший зал. И там на камне лежала летучая мышь. Как она туда попала, для нас до сих пор загадка.

Спелеология сродни альпинизму, только в еще более сложных условиях. Всегда в абсолютной темноте, при постоянной температуре воздуха 5-7 градусов и порой с аквалангом за плечами. Обводненные пещеры, такие как в Таиланде, где минувшим летом спасали группу детей, считаются самыми опасными. В Крыму их тоже достаточно. Труднее всего пройти сифоны - заполненные водой участки подземелий. В наших горах их глубина бывает от 0,5 до 45 метров. А понять, где они заканчиваются, порой невозможно.

- В пещере Алешина вода первые шесть сифонов мы прошли, и дорогу нам перекрыл седьмой, длинной 90 метров с отрицательным уклоном, - поделился воспоминаниями Хорхе-Мигель Корнысь. - Для обычных спелеологов дальше дороги нет. Но есть у нас боевые пловцы, аквалангисты, они проходят этот сифон и уже продвинулись на 500 метров.

Российская спелеология насчитывает свыше 100 лет, и начиналась она в Крыму. Но даже сейчас специалисты уверены, что открыты и относительно изучены только около трети пещер полуострова.

- Есть еще огромные пещерные системы в Крыму, не открытые и не изученные. Мы знаем одну из них. Знаем, где она выходит на поверхность, знаем, где она начинается, - рассказал Александр Козлов. - С ее выхода попасть в нее не удалось. Пытались по-разному туда спускаться, при этом погиб человек. Это пещера, которая питает водой часть Симферополя и всю Добровскую долину. Она имеет сейчас стратегическое значение для нас и водного хозяйства Крыма. Это будет многокилометровая система.

"Ноев ковчег" полуострова

Известно, что в Европе сейчас около 250 оборудованных пещер. Самые первые из них открыли для организованных посетителей еще 150 лет назад. В Крыму таких шесть: Ледяная, Ялтинская и Скельская расположены в районе Ай-Петри, Кизил-Коба или Красная, Мраморная и Эмине-Баир-Хосар находятся ближе к Симферополю. Две последних единственные на континенте протяженностью более двух километров, расположенные рядом. Каждая по-своему уникальна. Эмине-Баир-Хосар, например, называют "Ноевым ковчегом". При ее исследовании специалисты нашли останки около 700 ископаемых животных. А Мраморная входит в пятерку красивейших подземных галерей Европы. Судя по всему, она же имеет нижние залы, который еще ждут своих исследователей.

- Нет предела глубине пещер, - говорит спелеолог Игорь Тимохин. - Кажется, что вот достигли дна, предел. А там вдруг обнаруживается движение воздуха, открывается окно на еще большую глубину.

На Чатырдаге напротив пещеры Мраморная находится воронка, из которой дует холодный ветер. Спелеологи полагают, что вход в нижние ярусы Мраморной нужно искать где-то там.

- У нас обширные планы по доведению до ума Мраморной и Эмине-Баир-Хосар, по поиску их продолжений. Мы примерно знаем, где они располагаются. Вопрос в том, как туда проникнуть, то есть это вопрос техники и времени, - рассказал Александр Козлов. - Мы знали, что могут быть боковые ходы. Я попросил у своих друзей экскаватор, он смог подъехать, начал копать, буквально два ковша взял - и открылась дыра. Я в нее залез и увидел зал красивейшей пещеры площадью около 50-70 метров, а дальше ходы, озера.

Справка "РГ"

Созданный в 1958 году Симферопольский клуб спелеологов был первым в СССР объединением исследователей подземных пространств. В этом году клубу исполнилось 60 лет. Одной из первых задач, которые перед спелеологами поставили более полувека назад, было изучение пещер на предмет возможности использования их в качестве естественного укрытия в случае новой войны.