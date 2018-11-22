Новости

В Краснодаре рэпер Хаски получил 12 суток административного ареста 22:53
Из-за непогоды в аэропортах Москвы задержаны более 10 рейсов 22:43
Франция ввела санкции против Саудовской Аравии 22:18
Москвичей предупредили о надвигающемся снеге и сильном ветре 21:52
В Москве поезд насмерть сбил мужчину 21:52
Беларусь и ЕС близки к соглашению об облегчении визовых формальностей 21:46
На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 70 миллионов рублей 21:11
Владимир Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта 21:06
Аудио: Мэттью МакКонахи надиктовал рассказ для засыпания 20:55
Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения 20:45
Госпошлину за выдачу автомобильных номеров предложили отменить 20:42
Сайдик отметил важность взаимодействия "нормандского" и "минского форматов" 20:40
Матвиенко призвала избегать перегибов при видеофиксации нарушений ПДД 20:35
Почему Apple возобновила производство iPhone X 20:12
В Петербурге мигранта арестовали за попытку примкнуть к террористам 20:12
Верховная рада поддержала курс на вступление Украины в НАТО 20:06
В США умер легенда телевестернов Уэйн Мондер 20:00
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой 19:56
Матвиенко: Надо наказывать за нецелевое использование дорожных фондов 19:53
В Петербурге арестовали возможного соучастника поджога офиса ФАН 19:41
Власти Москвы выиграли суд по самострою у Зураба Церетели 19:28
Матвиенко: Надо удешевлять строительство дорог без потери качества 19:05
ФСБ в октябре предотвратила несколько нападений на школы 18:56
"Самым известным поляком" признали фэнтезийного персонажа 18:49
В Израиле нашли древние изображения Ноя и Александра Великого 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 22:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре рэпер Хаски получил 12 суток административного ареста

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Первомайский районный суд Краснодара назначил 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство рэп-исполнителю Дмитрию Кузнецову, известному под псевдонимом Хаски.

По второму составленному полицейскими административному протоколу, согласно которому Кузнецов обвинялся в незаконной организации пребывания граждан в общественных местах, федеральный судья Виктория Глущенко прекратила производство. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил адвокат рэпера Алексей Аванесян.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Краснодаре на рэпера Хаски пригрозили завести уголовное дело

- Судебное разбирательство продолжается с 16 часов, - сказал он. - Сейчас мы направляемся в участок мирового судьи уже Ленинского районного суда, куда, как нам сообщили, был передан административный протокол об отказе Кузнецова пройти медицинское освидетельствование.

По информации правоохранителей, на забравшегося на автомобиль во время импровизированного концерта музыканта возбудили уголовное дело за порчу чужого имущества, однако Алексей Аванесян отметил, что никаких официальных документов по этому поводу они не видел.

- Мой подзащитный готов возместить ущерб владельцу автомобиля, на который взобрался, - пояснил он. - Но ему никто не предъявлял претензий.

Напомним, 25-летнего рэпера Хаски поздним вечером минувшей среды полиция задержала у входа в клуб "Bounce" в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. Организаторы мероприятия сообщили, что клуб обесточен, и они не могут впустить зрителей. Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню "Ай". После полицейские доставили его в отделение ОВД.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко призвала избегать перегибов при видеофиксации нарушений ПДД
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 70 миллионов рублей
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения