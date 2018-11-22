В Краснодаре рэпер Хаски получил 12 суток административного ареста

Первомайский районный суд Краснодара назначил 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство рэп-исполнителю Дмитрию Кузнецову, известному под псевдонимом Хаски.

По второму составленному полицейскими административному протоколу, согласно которому Кузнецов обвинялся в незаконной организации пребывания граждан в общественных местах, федеральный судья Виктория Глущенко прекратила производство. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил адвокат рэпера Алексей Аванесян.

- Судебное разбирательство продолжается с 16 часов, - сказал он. - Сейчас мы направляемся в участок мирового судьи уже Ленинского районного суда, куда, как нам сообщили, был передан административный протокол об отказе Кузнецова пройти медицинское освидетельствование.

По информации правоохранителей, на забравшегося на автомобиль во время импровизированного концерта музыканта возбудили уголовное дело за порчу чужого имущества, однако Алексей Аванесян отметил, что никаких официальных документов по этому поводу они не видел.

- Мой подзащитный готов возместить ущерб владельцу автомобиля, на который взобрался, - пояснил он. - Но ему никто не предъявлял претензий.

Напомним, 25-летнего рэпера Хаски поздним вечером минувшей среды полиция задержала у входа в клуб "Bounce" в Краснодаре, где должен был состояться его концерт. Организаторы мероприятия сообщили, что клуб обесточен, и они не могут впустить зрителей. Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню "Ай". После полицейские доставили его в отделение ОВД.